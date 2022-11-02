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لبنان.. مصرع طالبة وإصابة أخرى إثر انهيار سقف غرفة في مدرسة بمدينة طرابلس (فيديو)

2/11/2022

لقيت طالبة (16 عامًا) مصرعها وأصيبت أخرى، اليوم الأربعاء، إثر انهيار سقف غرفة في مدرسة بمدينة طرابلس شمالي لبنان.

 

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطالبة لقيت حتفها إثر سقوط سقف الغرفة في (مدرسة الأمريكان الرسمية المختلطة)، وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، ونُقلت الجثة والمصابة الى المستشفى الحكومي في طرابلس.

وتداولات حسابات لبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانهيار السقف، بجانب صور ذكرت الحسابات أنها للطالبة التي توفيت في الحادث.

ويعاني لبنان (نحو 6 ملايين نسمة) أزمة مالية يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروبًا، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام