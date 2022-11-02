لبنان.. مصرع طالبة وإصابة أخرى إثر انهيار سقف غرفة في مدرسة بمدينة طرابلس (فيديو)

لقيت طالبة (16 عامًا) مصرعها وأصيبت أخرى، اليوم الأربعاء، إثر انهيار سقف غرفة في مدرسة بمدينة طرابلس شمالي لبنان.

الوكالة الوطنية للإعلام – مقتل تلميذة وجرح أخرى إثر سقوط سقف في مدرسة الأميركان في #طرابلس https://t.co/xei2Me7juf — National News Agency (@NNALeb) November 2, 2022

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطالبة لقيت حتفها إثر سقوط سقف الغرفة في (مدرسة الأمريكان الرسمية المختلطة)، وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، ونُقلت الجثة والمصابة الى المستشفى الحكومي في طرابلس.

فاجعة تهزّ طرابلس… سقوط سقف مدرسة ووفاة طالبة (فيديو) أدّى انهيار سقف إحدى الغرف داخل مدرسة "الأميركان" الرسمية المختلطة في جبل محسن ب#طرابلس الى وفاة الطالبة ماغي محمود 16 عاماً، وإصابة الطالبة شذى درويش (16 عاماً) بكسور وجروح في ظهرها ووصف وضعها الصحي بالمستقرّ. pic.twitter.com/trDAsr06wD — AKhbar Beirut – أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) November 2, 2022

وتداولات حسابات لبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانهيار السقف، بجانب صور ذكرت الحسابات أنها للطالبة التي توفيت في الحادث.

في الوقت الذي يجب ان تكون المدرسة المكان الأأمن لأولادنا وشبابنا ، يخطف الموت الشابة ابنة ال١٦ عام ماغي محمود بعد انهيار سقف صفها في مدرسة الأميركان الرسمية المختلطة في #جبل_محسن.

الى أي درجة وصل الإستخفاف بارواح وسلامة اطفالنا؟!#طرابلس pic.twitter.com/D33y1yjNlS — Ahmad Zakaria (@ahmadzakaria199) November 2, 2022

ويعاني لبنان (نحو 6 ملايين نسمة) أزمة مالية يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروبًا، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية.