تشاهدون اليوم 2 نوفمبر على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

اثنا عشر شتاء قارسا

الجزيرة مباشر ترصد استعدادات مخيمات ريف إدلب الشمالي لفصل الشتاء في ظل اهتراء الخيام وغياب مقومات الحياة الإنسانية ضمن تغطية.

الحدود السورية التركية – 10:30 بتوقيت مكة المكرمة

الذكرى 105 لوعد بلفور

فصائل العمل الوطني والإسلامي تنظم فعالية احتجاجية في ذكرى وعد بلفور ولدعم مقاومة أهالي القدس والضفة الغربية.

غزة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة للخريجين المتعطلين طلبا للتشغيل

وقفة تنظمها الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل أمام قصر الحكومة للمطالبة بتوفير فرص عمل.

تونس – 12:00 بتوقيت مكة المكرمة

خطاب للرئيس التركي أردوغان

خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان.

أنقرة – 12:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجبهة الثورية الجديدة في السودان

مؤتمر صحفي للمجلس القيادي للجبهة الثورية الجديدة بشأن التحديات السياسية الراهنة.

الخرطوم – 13:30 بتوقيت مكة المكرمة

اليوم الختامي لقمة “لمّ الشمل”

عقد الجلسة الختامية لقمة جامعة الدول العربية وصياغة القرارات النهائية الصادرة عن القمة.

الجزائر – 13:45 بتوقيت مكة المكرمة

المهاجرون والاقتصاد أمام البرلمان البريطاني

جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم.

لندن – 14:00 بتوقيت مكة المكرمة

اثنا عشر شتاء قارسا

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين في المخيمات العشوائية والاستعدادات لفصل الشتاء.

الحدود السورية التركية – 14:30 بتوقيت مكة المكرمة

القاهرة

مؤتمر صحفي افتراضي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة بشأن مستجدات تفشي الكوليرا في سوريا ولبنان.

16:00 بتوقيت مكة المكرمة

اثنا عشر شتاء قارسا

الجزيرة مباشر تلتقي نازحين سوريين على الحدود التركية السورية لبيان أحوالهم ومتطلباتهم.

الحدود السورية التركية – 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

عروض “العقد” للفروسية

عروض لرياضة الفروسية الشعبية “العقد” بمشاركة أكثر من 400 فارس بخيولهم المزينة بالسروج الليبية التقليدية.

طرابلس – 16:30 بتوقيت مكة المكرمة

دعوات للتظاهر في السودان

مظاهرات تدعو إليها لجان المقاومة في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

الخرطوم – 17:00 بتوقيت مكة المكرمة

مظاهرة لعمال بريطانيا أمام البرلمان

مظاهرة تنظمها النقابات العمالية أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على أزمة المعيشة.

لندن – 17:00 بتوقيت مكة المكرمة

المؤتمر الصحفي الختامي لقمة جامعة الدول العربية

الجزائر – 18:00 بتوقيت مكة المكرمة