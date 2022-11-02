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إصابة ضابط إسرائيلي في عملية دعس وسط الضفة الغربية واستشهاد المُنفذ (فيديو)

2/11/2022-|آخر تحديث: 2/11/202202:16 PM (مكة المكرمة)

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط في حادث دعس قرب مستوطنة (بيت حورون) بالضفة الغربية، وأشارت إلى “تحييد المهاجم”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بيت عور غرب رام الله.

ونقلت عن مصادر أمنية أن المواطن حباس عبد الحفيظ ريان (54 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة استشهد، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عسكري على مدخل القرية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة فلسطينية على حاجز بيت سيرا غربي رام الله بزعم تنفيذ عملية دعس، مما أدى إلى إصابة السائق قبل إعلان استشهاده لاحقا.

ويوم الأحد، أصيب 4 إسرائيليين في عملية دعس قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وقالت شرطة الاحتلال إنه تم “تحييد المُنفذ”.

وغالبًا عندما تستخدم الشرطة الإسرائيلية مصطلح “تحييد” فإنها تشير إلى إطلاق النار على المُنفذ.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وفق بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.

المصدر : وسائل إعلام فلسطينية