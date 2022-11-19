“نكبة أسرة سورية”.. نازحة مصابة بالسرطان وزوجها أسير الفراش منذ 5 سنوات وطفلها مريض (فيديو)

تتفاقم معاناة النازحين السوريين في مخيمات متهالكة شمالي البلاد بالتزامن مع فصل الشتاء وصعوبة توفير سكن ملائم للأطفال وكبار السن والمرضى. وفي الوقت نفسه، يقتل الإهمال مرضى السرطان في بلاد أنهكتها الحرب.

ووثّق الناشط محمد الفيصل -في مقطع مصوّر نشره عبر حسابه في فيسبوك- معاناة أسرة سورية نازحة تعيش في خيمة بين منازل متهالكة، بعد أن اضطرت إلى بيع بيتها لتوفير علاج “أم علي”.

وأم علي امرأة سورية تعاني مرض السرطان، ويرقد زوجها في الفراش منذ 5 سنوات، ويعاني ابنها تضخمًا في الكبد.

تجمع أم علي الحطب لتوفير الطعام لأسرتها، مشيرة إلى أن أطفالها جميعهم مرضى، وتسكن في الخيمة منذ 7 سنوات، وسط ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية.

ويظهر في المقطع المتداوَل أن الخيمة التي تسكنها الأسرة مهترئة ولا تتوفر بها أبسط مقومات الحياة، بينما يطالب أصحاب الأرض بإخلاء المكان الذي شُيّدت عليه الخيمة مما يُنذر بتشريد الأسرة.