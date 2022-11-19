الاتحاد الأوربي يهدد بالانسحاب من مفاوضات المناخ في حال عدم التوصل إلى اتفاق جيد

هدد الاتحاد الأوربي بالانسحاب من مفاوضات المناخ إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مُرضية، لكنه قال إنه لا يزال يعتقد أن بالإمكان إبرام اتفاق، اليوم السبت، بين المفاوضين في قمة (كوب 27) في مصر.

وقال مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوربي فرانس تيمرمانس “نحتاج إلى التقدم لا التراجع، وجميع وزراء الاتحاد الأوربي مستعدون للانسحاب إذا لم نحقق نتيجة ترقى إلى ما ينتظره العالم بشأن الأزمة المناخية”.

ودعا تيمرمانس في حديثه للصحفيين على هامش قمة الأطراف المشاركة في المفاوضات إلى اتخاذ خطوات تتوافق مع جهود الاتحاد الأوربي للتوصل إلى اتفاق، وخصوصا بشأن قضية تمويل الدول الأشد فقرا أو الدول المنكوبة بكوارث مناخية.

وأضاف “نعتقد أنه ما زال من الممكن تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، لكننا قلقون بشأن بعض الأمور التي رأيناها وسمعناها خلال الساعات القليلة الماضية”.

وتابع المسؤول الأوربي “نفضل الانسحاب على التوصل إلى اتفاق سيئ”.

تراجُع واستياء

من جهته، قال وزير المناخ الهولندي روب يتين إنه شعر أن قمة (كوب 27) تتراجع في بعض المجالات بشأن اتفاق المناخ المتفَّق عليه في غلاسكو العام الماضي، معربا عن استيائه من حالة المفاوضات.

وأضاف الوزير على هامش القمة “أعتقد أن الجميع ليسوا سعداء حقّا بشأن التقدم الذي تم إحرازه ليلة الجمعة، خاصة في ما يتعلق بالتخفيف من آثار التقلبات المناخية”.

وتابع “ما زلنا ننتظر بعض النصوص، لكن يبدو أننا نتراجع عن مسار غلاسكو، وهذا أمر غير مقبول”.

ونشرت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، اليوم السبت، مسودة مقترح لاتفاق لمعالجة قضية “الخسائر والأضرار”.

وتتضمن المسودة اتفاقا على “إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار”. وتحتاج المسودة إلى الحصول على موافقة الدول المشاركة في (كوب 27) بمصر البالغ عددها نحو 200 دولة.

وهيمنت دعوة الدول النامية إلى إنشاء صندوق الأضرار المناخية على مفاوضات الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفع القمة إلى الاستمرار بعد موعد انتهائها الأصلي الذي كان مقررا أمس الجمعة، مع مواجهة الدول صعوبة في التوصل إلى اتفاق.