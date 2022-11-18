من أجل سمك السلمون.. أمريكا توافق على أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخها (فيديو)

أعطت لجنة أمريكية تسعى لاستعادة موطن للأسماك المهددة بالانقراض الموافقة النهائية أمس الخميس لإيقاف تشغيل أربعة سدود تقع على حدود كاليفورنيا وأوريغون بالولايات المتحدة.

وتعتبر هذه أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدرت لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية الأمريكية أمرا بالتنازل عن تراخيص السدود والموافقة على إزالة السدود.

Dam removal on the Myakka River in Florida is one of many Bipartisan Infrastructure Law funded projects across America – benefitting fish, people and a healthy natural world. 🐟 🌊☀️ pic.twitter.com/gSDpseHBBM — US Department of the Interior (@Interior) July 15, 2022

ومن المتوقع أن تؤدي إزالة السدود إلى تحسين حالة (نهر كلاماث) وهو الطريق الذي تسلكه أسماك “سلمون شينوك وسلمون كوهو” المهددة بالانقراض من المحيط الهادي إلى مناطق التفريخ في منبع النهر، ومن حيث تعود الأسماك الصغيرة إلى البحر.

ولطالما كان المشروع هدفا للعديد من القبائل الأصلية التي عاش أسلافها على سمك السلمون لعدة قرون، ولكن أسلوب حياتهم تعطل بسبب الاستيطان الأوربي والطلب على تزويد الريف بالكهرباء في القرن العشرين.

Across the country over 6 million barriers are blocking transportation networks for fish and other aquatic wildlife. The Bipartisan Infrastructure Law is bringing big wins for fish passage, local communities, and is restoring free-flowing waters. https://t.co/Tbf0DRWJ09 pic.twitter.com/qGDcvvD2TM — USFWS News (@USFWSNews) October 26, 2022

وقال جوزيف جيمس رئيس قبيلة يوروك، في بيان “سلمون كلاماث سيعود إلى الوطن، لقد أحرز الناس هذا النصر وبه نؤدي واجبنا المقدس تجاه الأسماك التي يقتات عليها شعبنا منذ بداية الزمان”.

وأثّر تغير المناخ والجفاف على موائل السلمون إذ أصبح النهر دافئا جدا ومليئا بالطفيليات بحيث يتعذر على العديد من الأسماك البقاء على قيد الحياة.

وسيتم تسليم السدود المقامة على أراض اتحادية والتي توفر بكامل طاقتها الكهربائية ما يكفي لنحو 70 ألف منزل إلى شركة (باسيفك كورب) للكهرباء.

وفي مواجهة اللوائح الجديدة المكلفة التي تضمنت بناء حواجز وسلالم للأسماك، أبرمت الشركة بدلا من ذلك اتفاقية مع القبائل والحكومة الأمريكية لإيقاف تشغيل السدود.