كأس العالم قطر 2022.. منتخب هولندا يستضيف عددا من العمال (فيديو)

استضاف لاعبو المنتخب الهولندي عددًا من العمال قبيل حصتهم التدريبية على ملعب جامعة قطر في العاصمة القطرية الدوحة.

وتبادل المدرب لويس فان جال أطراف الحديث مع ضيوف المنتخب الهولندي، بينما التقط اللاعبون صورًا تذكارية مع العمال واستمتعوا بلعب الكرة معًا، وقد أثبت قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي يلعب مع نادي ليفربول شعبيته بشكل خاص.

وقال فان دايك “أعتقد أن الأمور واضحة، لسنا مكفوفين ولا صمًا، نرى كثيرًا من وسائل الإعلام تقول عددًا من الأشياء حول ما يحدث هنا. ونحن لنا رأينا الخاص، علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونلتقي الناس، ومن الواضح أن الأمر ليس سهلًا لأنه في النهاية المسألة كلها تتعلق بلعب كرة القدم، لكن بالنسبة لنا مقابلتنا معهم كانت مهمة، ونحن سعداء بذلك”.