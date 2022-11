سقط “داخل المنطقة الاقتصادية لليابان”.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، صاروخا بالستيا عابرا للقارات هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكر الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات، بعد يوم من إطلاقها لصاروخ أصغر وتحذيرها من “ردود عسكرية أعنف” على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.

وذكرت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ “بالستي عابر للقارات” هو الصاروخ الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية ومصمم لحمل رأس نووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت أمس الخميس صاروخا بالستيا قصير المدى، وحذرت وزيرة خارجيتها (تشوي سون هوي) من ردود عسكرية أعنف على التحركات الأمريكية لتعزيز وجودها العسكري، وقالت إن واشنطن تقوم “بمقامرة ستندم عليها”.

وأكدت اليابان أيضا إطلاق الصاروخ ووصفت ما حدث بأنه “غير مقبول إطلاقا” حسبما قال رئيس وزرائها فوميو كيشيدا، في وقت تتوقع فيه سول وواشنطن أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن أضرار بأي سفن أو طائرات.

وقال “احتجّينا بشدة لدى كوريا الشمالية، بيونغ يانغ تكرر الأعمال الاستفزازية بوتيرة غير مسبوقة” وشدد على ضرورة أن تنسق اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل وثيق للعمل على النزع الكامل للسلاح النووي لكوريا الشمالية.

