تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بانكوك – تايلاند

مكة المكرمة 10.30

الرئيس الفرنسي يجري لقاءات على هامش قمة أبيك.

موسكو

مكة المكرمة 11.00

كلمة لوزير الخارجية الروسي.

نابلس – فلسطين

TIME 12.00

حركة فتح تنظم صلاة الجمعة بعنوان “جمعة الصمود والتحدي”.

تعز – اليمن

مكة المكرمة 12.10

خطبة وصلاة الجمعة من ساحة الحرية.

القدس

مكة المكرمة 12.30

خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك.

غزة

12:30

تشييع جثامين 21 فلسطينيا لقوا حتفهم في حريق بأحد منازل مخيم جباليا.

غزة

مكة المكرمة 13.00

وقفة جماهيرية بعد صلاة الجمعة دعما لأهالي القدس والضفة الغربية المحتلتين.

قلقيلية – فلسطين

مكة المكرمة 13.00

مسيرة في كفر قدوم لمناهضة الاستيطان.

نابلس – فلسطين

مكة المكرمة 13.00

مسيرة تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال في بلدة بيت دجن.

الخليل – فلسطين

مكة المكرمة 13.00

جيش الاحتلال يغلق شارع بئر السبع وسط الخليل لتأمين مرور المستوطنين.

الدوحة

مكة المكرمة 13.30

رصد الأجواء من سوق واقف قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر 2022.

الحدود السورية التركية

مكة المكرمة 14.00

“اثنا عشر شتاء قارسا”

الجزيرة مباشر تواصل رصد أوضاع النازحين السوريين.

إسطنبول

مكة المكرمة 14.30

كلمة للرئيس التركي خلال افتتاح المنتدى الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية.

بيروت

مكة المكرمة 15.00

مؤتمر صحفي لوزير الصحة العامة.

سلطنة عمان

مكة المكرمة 15.00

عرض عسكري بمناسبة ‫العيد الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عمان.

الدوحة

مكة المكرمة 15.00

مؤتمر صحفي “فيفا قطر 2022 للجميع”.

ولاية هيسن – ألمانيا

مكة المكرمة 15.00

مؤتمر صحفي لوزيرة الداخلية الألمانية.

الدوحة

مكة المكرمة 15.00

شقيقان يمنيان يصلان قطر بدراجتين هوائيتين من صنعاء لحضور كأس العالم قطر 2022.

ألمانيا

مكة المكرمة 16.00

كلمة لرئيس البنك المركزي الألماني.

تونس

مكة المكرمة 16.00

مؤتمر صحفي لسفارة قطر في تونس وشركة أوريدو للإعلان عن منطقة للمشجعين لمتابعة المونديال.

الدوحة

مكة المكرمة 16.30

رصد فعاليات درب لوسيل قبيل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

واشنطن

مكة المكرمة 17.30

نقاش مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة.

واشنطن

مكة المكرمة 18.30

حوار مع وزيرة الجيش الأمريكي.

الدوحة

مكة المكرمة 19.30

رصد الأجواء في منطقة المشجعين بكورنيش الدوحة قبيل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

نيويورك

مكة المكرمة 20.00

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

الخرطوم – السودان

مكة المكرمة 20.30

تدشين منطقة للمشجعين في الخرطوم لنقل مباريات كأس العالم قطر 2022.