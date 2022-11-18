الإصابة تبعد نجم منتخب السنغال ساديو مانيه عن نهائيات كأس العالم قطر 2022

تعرّض منتخب السنغال لكرة القدم لصفعة موجعة جدًا، بعد الإعلان عن غياب نجمه الأول ساديو مانيه عن نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم، لإصابته في ساقه اليمنى، حسب ما أعلن الخميس اتحاد اللعبة.

وبغيابه، يصبح مانيه (30 عامًا) النجم الأبرز الذي تبعده الإصابة عن النهائيات المقبلة.

وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب “أسود التيرانغا” على موقع تويتر “للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) أن تطوّر (التعافي) ليس ملائمًا كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم”.

وأوضح الطبيب أن “تدخلًا جراحيًا سيُحدّد قريبًا” لنجم ليفربول الإنجليزي السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي.

وكانت مشاركة مانيه في تشكيلة منتخب بلاده محلّ شك مع بطلة أفريقيا، منذ خروجه مصابًا في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة 21 خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

على الرغم من ذلك، ضمّه المدرب أليو سيسيه إلى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب أفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء الفرنسي كريم بنزيمة.

وعبّر رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستين سنغور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس عن حزنه وتضامن اللاعبين مع مانيه “كنا مستعدين للإعلان عن الإصابة.. نعلم الآن أنها أصبحت مؤكدة. الجميع متفقون أن صحته فوق كل شيء. الأهم بالنسبة إليه وللجميع أن يتعافى ويعود بسرعة”.

ويتعين على سيسيه استدعاء لاعب بديل لمانيه، ولديه مهلة حتى الأحد عشية مواجهته مع هولندا ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم التي تضم أيضًا قطر المضيفة والأكوادور.