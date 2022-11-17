أزمة دبلوماسية بين ليبيا وأثينا.. لماذا رفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته في طرابلس؟

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة للجزيرة مباشر إن الخارجية الليبية استدعت السفير الليبي في اليونان والقائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس، احتجاجا على موقف وزير الخارجية اليوناني.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والذي كان من المقرر أن يزور طرابلس اليوم الخميس، قد رفض مغادرة الطائرة لدى وصوله المطار ليتجنب استقباله من قبل نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وبعد رفضه النزول في طرابلس، وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى مدينة بنغازي للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومواصلة زيارته إلى ليبيا كما هو مقرر لها.

#بيان | رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها. pic.twitter.com/7Q0gANFzFM — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) November 17, 2022

وفي السياق، قال محمد عيسى وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للجزيرة مباشر “نستغرب من تصرف وزير الخارجية اليوناني غير المبرر”، مشيرا إلى أن الغرض من استدعاء القائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس هو استيضاح وجهة نظر الوزير في هذا التصرف.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا كانت بموافقة وزارة الخارجية الليبية وكان الغرض منها لقاء المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “لدينا علاقات وطيدة مع الجانب اليوناني ونتمنى بأن تبقى هذه العلاقات كما هي عليه”.

وفي هذا الشأن فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.#حفظ_الله_ليبيا — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) November 17, 2022

الخارجية ترفض

من جانبها استهجنت حكومة الوحدة الليبية في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته فور وصوله طرابلس، وعودته دون تقديم إيضاحات.

وقالت الخارجية في بيانها “بناء على طلب منهم – في إشارة إلى اليونان- منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس”، صباح الخميس.

وأضافت الخارجية في بيانها أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، “كانت في انتظار استقبال الوزير وفق الأعراف الدبلوماسية، إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء، رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات”.

وقالت الخارجية الليبية في بيانها إنها تستهجن هذا التصرّف، وسوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

وأشارت في هذا الصدد إلى “السياسات والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية، والتي عكستها تصريحاته غير المتّزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها”.

وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، غير أنه غادر دون إتمام اللقاء.