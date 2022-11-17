سيارة تصدم حشدا من رجال الشرطة في لوس أنجلوس وتصيب 25 منهم (فيديو)

اصطدمت سيارة بمجموعة كبيرة من أفراد الشرطة أثناء تدربهم في لوس أنجلوس، بمنطقة ويتير في كاليفورنيا مما أدى إلى إصابة 25 شخصا منهم بينهم 5 في وضع حرج.

وكان عشرات من الشرطيين المتدربين يتريضون صباحا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير بأنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، ولم تخفّف من سرعتها على ما يبدو.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي “بدا الأمر كأنه تحطم طائرة”، وأضاف “هناك الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، مما سبب صدمة كبيرة”.

وكشف قائد الشرطة أن بعض المصابين “فقدوا أطرافا” في وقت جرى وضع أحدهم على جهاز التنفس الاصطناعي.





وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادث أكثر من 10 سيارات إسعاف وسيارة دفع رباعي رابضة على الرصيف وواجهتها متضررة، في وقت حاول فيه رجال الإسعاف علاج بعض الجرحى في المكان.

وقالت مسؤولة الإطفاء في المنطقة إن السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ وقت وقوع الحادث، مشيرة إلى أن بعض المتدربين سمعوا السيارة وهي تسارع وقدّروا أنها كانت تسير بسرعة تناهز 56 كيلومترا في الساعة عندما اصطدمت بالمجموعة.

وقال مسؤولون إن السائق احتُجز في مكان الحادث، وتولت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التحقيق، وأكد قائد شرطة المقاطعة أن الاختبارات الأولية لجهاز قياس الكحول أظهرت أن السائق لم يكن مخمورا.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مصادر في الشرطة لم تسمها قولها إن السائق أبلغ أفراد الشرطة بأنه كان يشعر بالنعاس.