تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

لبنان

11.00 توقيت الدوحة

جولة في مخيم البراجنة للاجئين الفلسطينيين.

ألمانيا

11.30 توقيت الدوحة

اجتماع وزراء داخلية مجموعة دول السبع.

غزة

12.00 توقيت الدوحة

حفل تدشين كتاب “لسنا أرقاماً” بشأن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.

تونس

12.30 توقيت الدوحة

مؤتمر صحفي لحركة النهضة بشأن آخر المستجدات السياسية في تونس.

الخليل

13.00 توقيت الدوحة

وقفة لأهالي الشهداء للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة لدى الاحتلال الإسرئيلي.

آستانا

13.30 توقيت الدوحة

رئيس كازاخستان يلتقي مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي.

بانكوك

13.45 توقيت الدوحة

مؤتمر صحفي للاجتماع الوزاري لدول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

غزة

14.00 توقيت الدوحة

افتتاح منحوتة “من حقنا اللعب” بمشاركة 50 طفلا من جرحى العدوان الإسرائيلي.

موسكو

15.00 توقيت الدوحة

مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

الدوحة

15.30 توقيت الدوحة

حفل افتتاح مهرجان الشباب السنوي الرابع لمؤسسة “الجيل المبهر”.

الحدود السورية التركية

16.00 توقيت الدوحة

نافذة من مخيمات اللاجئين ضمن تغطية الجزيرة مباشر بعنوان “12 شتاءً قاسياً”.

الدوحة

17.00 توقيت الدوحة

تدشين المنطقة المخصصة لانتظار الركاب في مطار حمد الدولي.

كندا

18.30 توقيت الدوحة

ندوة صحفية داخل البرلمان الكندي للمطالبة بعودة المسار الديمقراطي في تونس.