أحدهم رئيسا منذ 43 عاما.. تعرف على أطول حكام قارة أفريقيا بقاء في السلطة

تجري غينيا الإستوائية انتخابات يوم الأحد يسعى فيها الرئيس (تيودورو أوبيانغ مباساوغو) أطول الرؤساء حكما في العالم، إلى تمديد حكمه الذي دام 43 عاما.

وأعلن الحزب الحاكم في وقت سابق أن الرئيس سيرشح نفسه مرة أخرى لولاية سادسة في الانتخابات التي ستجرى في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتنافس أوبيانغ -الذي يتم انتخابه دائما بأكثر من 90% من الأصوات- في انتخابات يشكك فيها المراقبون الدوليون، على ولاية سادسة ضد اثنين من المرشحين.

وفيما يلي قائمة بأطول حكام قارة أفريقيا بقاءً في السلطة:

غينيا الاستوائية.. تيودورو أوبيانغ مباساوغو (80 عاما) من 1979 – وحتى الآن

استولى أوبيانج (80 عاما) على السلطة في انقلاب عام 1979 على حكم عمه الذي أٌعدم لاحقا رميا بالرصاص، وقد احتفظ بالسلطة منذ ذلك الحين.

وحكم الدولة المنتجة للنفط الواقعة في غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رئيسان فقط منذ الاستقلال عن إسبانيا في عام 1968.

الكاميرون – بول بيا (1982 – حتى الآن)

تولى بيا (89 عاما) المنصب عام 1982 من الرئيس أحمدو أهيدجو وفاز بسلسلة من الانتخابات، كان آخرها انتخابات 2018 التي قال خصومه إنها كانت مزورة.

أوغندا: يوري موسيفيني، من عام 1986 وحتى الآن

أعلن موسيفيني (78 عاما) نفسه رئيسا في يناير/ كانون الثاني من عام 1986 عندما أحكم السيطرة على كمبالا بعد حرب عصابات استمرت 5 سنوات، واختاره الحزب الحاكم مرشحا له في انتخابات 2021 بعدما ألغى حدا للسن عند 75 عاما والذي كان من شأنه أن يمنعه من الترشح مرة أخرى، وقد فاز بتلك الانتخابات لولاية سادسة.

جمهورية الكونغو: دينيس ساسو نغيسو من عام 1979 إلى 1992، ومن 1997 وحتى الآن:

تولى ساسو نغيسو (78 عاما) منصبه عام 1979 قبل أن يخسر أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد عام 1992، واستعاد السلطة في عام 1997 بعد حرب أهلية استمرت لفترة قصيرة وعدّل الدستور في عام 2015 ليسمح لنفسه بالترشح مرة أخرى لتتم إعادة انتخابه في العام التالي، وفاز بفترة جديدة في انتخابات رئاسية عام 2021.

إريتريا: أسياسي أفورقي، من عام 1993 وحتى الآن

يحكم أفورقي (76 عاما) إريتريا منذ استقلالها عن إثيوبيا، ولم يسبق أن جرت انتخابات وطنية في بلاده، التي تصنفها جماعات حقوقية واحدة من “أكثر الدول قمعا في العالم”.

جيبوتي: إسماعيل عمر جيلي، من عام 1999 وحتى الآن:

اختير جيلي (74 عاما) ليخلف عمه زعيم الاستقلال حسن جوليد، وانتُخب لولاية خامسة مدتها 5 سنوات في عام 2021.

رواندا: بول كاجامي من عام 2000 وحتى الآن:

كان ينظر إلى كاجامي (65 عاما) على نطاق واسع على أنه صاحب القوة الحقيقية في رواندا بعدما قاد جيش المتمردين الذي أنهى الإبادة الجماعية عام 1994، وانتخبته الجمعية الوطنية رسميا رئيسا عام 2000. وعدل الدستور في عام 2015 لتمديد حكمه، في خطوة قد تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.