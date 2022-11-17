هكذا استعد القطاع الصحي في قطر للمونديال (فيديو)

قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام، إن دولة قطر جاهزة لاستقبال جمهور المونديال، وإن المؤسسات والأطر والخدمات الصحية في الدولة كافية للاستجابة لجميع الطلبات والاحتياجات الصحية المرتبطة بفعاليات كأس العالم.

وأضاف المسلماني خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن الاستعدادات التي اعتمدتها قطر منذ 10 سنوات لهذه التظاهرة الرياضية، تميزت بافتتاح 10 مستشفيات كبيرة و6 مستشفيات أُخر للرعاية الصحية، إلى جانب تدريب وتطوير أعداد كبيرة من الموارد البشرية القادمة من أكثر من دولة عربية وأجنبية.

وتابع “نحن جاهزون لتقديم الخدمات الصحية الضرورية للجمهور والمشجعين خلال فعاليات كأس العالم”، مشددًا على أن القطاع الصحي القطري ظل يدعم سياسات الدولة في جميع البطولات الرياضية السابقة مثل بطولة العالم للأندية وكأس العالم لألعاب القوى وكأس العرب.

وعن الاستراتيجية الصحية التي اعتمدتها الوزارة خلال كأس العالم، أوضح المسلماني أن “الخدمات الصحية الضرورية ستكون حاضرة في الملاعب الثمانية التي ستشهد المباريات إلى جانب مناطق تجمع المشجعين ومسارات الكورنيش”.

وقال “إن العيادات الطبية المجهزة ستكون متوفرة في جميع هذه المواقع”، مضيفًا أنه تم توفير “موظفين على الأقدام” في منطقة الكورنيش إلى جانب موظفين للحالات الصحية الطارئة.

وشدد المسلماني على توفير الإسعافات الأولية والضرورية في جميع مناطق الدولة ومؤسساتها، وأنه سيتم تقديم العلاجات الضرورية للحالات الطارئة مجانًا.

وكشف المسؤول أن قطر استعدت خلال السنوات العشر الماضية بتنسيق وشراكة مع منظمة الصحة العالمية والفيفا لخطط الطوارئ وعلاج أعداد كبيرة من الجماهير خلال الفعاليات الرياضية، وأن هذه الخطط قابلة للتنفيذ خلال هذا الحدث العالمي.

ونصح المدير الطبي لمستشفى حمد العام جميع المشجعين القادمين إلى قطر، التي تشير التقديرات إلى أن أعدادهم ستصل لأكثر من مليون زائر من جميع دول العالم، بضرورة أخذ لقاح الأنفلونزا إلى جانب أخذ تطعيم فيروس كوفيد بهدف الاستفادة والاستمتاع بأجواء المونديال.