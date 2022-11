أوكرانيا وتركيا تعلنان تمديد اتفاق تصدير الحبوب 120 يوما

أكّدت أوكرانيا وتركيا اليوم الخميس تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، في خطوة قوبلت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني بأنه سيتم تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، في حين أكد مسؤول تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم تمديد الاتفاق الذي ستنقضي مدّته مساء “وفقًا للأحكام الحالية” ولمدة أربعة أشهر.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيانها إنه “تم التوصل لهذا القرار للتو في إسطنبول، وستظل الأمم المتحدة وتركيا الضامنتين للمبادرة”.

وساعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو/ تموز العالم على تجنب أزمة غذاء، إذ أنه يسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.

ووفر الاتفاق، ممرا بحريا يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس بالاتفاق. وقال إن الأمم المتحدة “ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية” وهو جزء من الاتفاق تعتبره موسكو أمرا بالغ الأهمية.

وتم شحن نحو11.1 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ يوليو/ تموز منها 4.5 مليون طن من الذرة و3.2 مليون طن من القمح.

I welcome the agreement by all parties to continue the Black Sea Grain Initiative to facilitate the safe navigation of export of grain, foodstuffs and fertilizers from Ukraine.

The initiative demonstrates the importance of discreet diplomacy in finding multilateral solutions.

