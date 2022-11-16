شاهد: شاب يتحدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بالصلاة قبل اعتقاله

تداولت منصات فلسطينية فيديو لشاب يصلي وسط حضور مكثف لجنود الاحتلال الإسرائيلي قبيل اعتقاله من منطقة دوار التحرير في مدينة الخليل.

وأظهرت الفيديوهات الشاب الفلسطيني وهو يصلي وقد تحلّق حوله عدد من جنود الاحتلال استعدادًا لاستكمال عملية اعتقاله بالجيب العسكري الذي يقف بجانبه. بينما كانت عدسات المصورين تتابع المشهد عن كثب.

وقد حظيت صورة الشاب الفلسطيني وهو يؤدي صلاته في الميدان بتداول واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة الشعبية السلمية والتصدي لسياسة الاحتلال.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة دوار التحرير بالمدينة عقب محاولات إقدام جيش الاحتلال على إغلاقه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل، مساء الثلاثاء، 3 مواطنين خلال المواجهات التي اندلعت عقب إغلاق دوار التحرير في المدينة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الاعتقالات شملت كلًا من محمد طلال الرجبي، ومؤمن بدر، وغريب الصيمل.

كما اندلعت مواجهات أخرى في أحياء متفرقة من مدينة الخليل أصيب خلالها عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق قرب ما يسمى حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيًا.

وفي وقت سابق، أعطب مستوطنون من مستوطنة (كريات اربع) المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، إطارات 4 مركبات تعود ملكيتها لمواطنين يقطنون في “وادي الحصين” شرق المدينة.