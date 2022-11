الصحة العالمية: التلامس الجلدي بين الأم وطفلها الرضيع ينقذ حياته

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن التلامس الجلدي يؤدي دورا أساسيا في تحسين بقاء الأطفال الخدج والصغار على قيد الحياة، في مراجعة شاملة لسياستها الداعية إلى استخدام الحاضنات.

وتمثل الإرشادات الجديدة تحولا كبيرا في الطريقة التي توصي بها المنظمة التابعة للأمم المتحدة بتوفير العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة.

وشرحت المسؤولة الطبية في منظمة الصحة العالمية وطبيبة الأطفال (كارن إدموند) للصحفيين في جنيف، أمس، أن السماح للأمهات أو غيرهن من مقدمي الرعاية بالبقاء مع الأطفال الخدج منذ البداية من دون انفصال يعزز فرص بقاء هؤلاء الأطفال على قيد الحياة.

وقالت “الاحتضان الأول مع أحد الوالدين ليس فقط مهما من الناحية العاطفية، لكنه أيضا مهم للغاية لتحسين فرص البقاء على قيد الحياة والنتائج الصحية للأطفال الصغار والمولودين قبل أوانهم”.

