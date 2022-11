شاهد: ترمب يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية وبايدن يرد بفيديو

تعهّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بـ”منع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن عام 2024″، وقال لمؤيديه أثناء إعلان ترشحه “سأضمن عدم حصول بايدن على 4 أعوام أخرى”.

وقال ترمب لمؤيديه في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، مساء الثلاثاء، أثناء إعلان ترشحه للرئاسة “سأضمن عدم حصول بايدن على 4 أعوام أخرى”، مضيفا “بلادنا لا يمكنها تحمّل ذلك”.

من جانبه، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء على إعلان ترمب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، وقال في تغريدة من بالي حيث يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين “دونالد ترمب خذل أمريكا”.

وأرفق تغريدته بفيديو يقول إن ترمب خلال رئاسته تربع على “اقتصاد مزور لصالح الأثرياء” و”هاجم النظام الصحي” و”دلل المتطرفين” و”هاجم حقوق المرأة” و”حرّض العصابات العنيفة” من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 إلى خسارة.

وفي وقت لاحق، أثناء المشاركة في احتفال لغرس أشجار مع قادة آخرين من مجموعة العشرين، سأل الصحفيون بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رد فعلهما حيال إعلان ترمب.

وتبادل الرئيسان النظرة للحظات قبل أن يجيب بايدن “في الحقيقة لا”، بينما بقي ماكرون صامتا.

ودشن دونالد ترمب، الذي شن هجمات شرسة على نزاهة التصويت في الولايات المتحدة منذ هزيمته في انتخابات 2020، حملته لاستعادة الرئاسة في عام 2024، مستهدفا استباق منافسيه الجمهوريين المحتملين.

وفي إطار سعيه إلى مواجهة جديدة ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أصدر ترمب إعلانه في منزله في مارالاغو في فلوريدا بعد أسبوع من انتخابات التجديد النصفي التي فشل فيها الجمهوريون في الفوز بعدد المقاعد التي كانوا يأملونها في الكونغرس.

وفي خطاب استمر أكثر من ساعة وبُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الأمريكي، تحدّث ترمب إلى مئات من أنصاره في قاعة مزينة بثريات عليها عشرات الأعلام الأمريكية.

The difference between talking and delivering. pic.twitter.com/TC3X6H3nj0

— Joe Biden (@JoeBiden) November 15, 2022