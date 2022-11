بعد نصف قرن من آخر رحلة.. ناسا تطلق بنجاح صاروخها العملاق إلى القمر (فيديو)

أقلع أقوى صاروخ في العالم (إس إل إس) اليوم الأربعاء للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة “أرتيميس” للعودة الأمريكية إلى القمر، وانطلق الصاروخ ليلا وسط كرة لهب عملاقة.

وانطلق الصاروخ من مركز كينيدي الفضائي، لتنجح المحاولة الثالثة بعد فشل محاولتَي إطلاق سابقتين في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلات فنية، ثم إرجاء المهمة لأسابيع جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة.

LIVE NOW: The #Artemis era of exploration begins today with @NASAArtemis I, the first integrated test flight of the rocket and spacecraft that will bring humanity to the Moon. Watch @NASA_SLS and @NASA_Orion embark on their first voyage. https://t.co/Ngak08VFb0

— NASA (@NASA) November 16, 2022