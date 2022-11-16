بعد نصف قرن من آخر رحلة.. ناسا تطلق بنجاح صاروخها العملاق إلى القمر (فيديو)

أقلع أقوى صاروخ في العالم (إس إل إس) اليوم الأربعاء للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة “أرتيميس” للعودة الأمريكية إلى القمر، وانطلق الصاروخ ليلا وسط كرة لهب عملاقة.

وانطلق الصاروخ من مركز كينيدي الفضائي، لتنجح المحاولة الثالثة بعد فشل محاولتَي إطلاق سابقتين في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلات فنية، ثم إرجاء المهمة لأسابيع جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة.

LIVE NOW: The #Artemis era of exploration begins today with @NASAArtemis I, the first integrated test flight of the rocket and spacecraft that will bring humanity to the Moon. Watch @NASA_SLS and @NASA_Orion embark on their first voyage. https://t.co/Ngak08VFb0 — NASA (@NASA) November 16, 2022

ومن المتوقع أن تستمر مهمة “أرتيميس 1” 25 يوما، في حين قد تشكّل مراحل عدة مشكلات إضافية، لكنّ الإطلاق الأول لهذا الصاروخ العملاق البالغ ارتفاعه 98 مترا والذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد، يمثّل منذ الآن نجاحا بحد ذاته لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وفي هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أمريكية إلى القمر ضمن برنامج “أبولو”، لن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.

LIFTOFF! @NASA_SLS and @NASA_Orion launch on their first flight, the #Artemis I mission. Keep checking back for more launch images 📷➡️https://t.co/RgnwqO6B7J pic.twitter.com/33ObRQN1G4 — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) November 16, 2022

وتهدف المهمة إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة.

ويشكل الحدث الانطلاقة الكبيرة لبرنامج “أرتيميس” الهادف إلى إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر، ويرمي البرنامج إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر تحضيرا للتوجه إلى المريخ.

ورغم أن موعد الإطلاق كان في وقت متأخر من الليل، فقد حضر نحو 100 ألف شخص إلى المكان لمتابعة المشهد المنتظر، خصوصا في الشواطئ المحيطة بمركز كينيدي.