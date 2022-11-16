الأمين العام للناتو: الصاروخ الذي سقط على بولندا ربما أطلِق من أوكرانيا (فيديو)

صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، بأنه “لا مؤشر” يسمح بالقول إن الانفجار الذي أسفر عن قتيلين في بولندا ناجم عن “هجوم متعمَّد”.

وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل “تحليلنا الأولي يفيد بأن الحادثة ناجمة على الأرجح عن صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الأوكراني للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد صواريخ عابرة روسية”.

وكشف ستولتنبرغ -عقب اجتماع طارئ لسفراء دول الناتو غداة سقوط صاروخ على الحدود البولندية الأوكرانية- أن التحقيقات مستمرة بشأن الحادثة، مؤكدا ضرورة انتظار نتائجها.

وأشار إلى أن سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية جاء عقب موجة هجمات صاروخية واسعة من روسيا ضد العديد من المناطق الأوكرانية.

وأعلن مسؤولون بولنديون وأمريكيون، مساء أمس الثلاثاء، مقتل شخصين إثر سقوط صاروخين طائشين داخل الحدود البولندية على مقربة من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم توجيه أي ضربات ضد أهداف قرب الحدود الأوكرانية البولندية، وإن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يُعَد “استفزازا متعمَّدا بهدف التصعيد”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في حلف شمال الأطلسي قوله، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ مجموعة السبع والشركاء في الناتو أن انفجارا في بولندا نجم عن صاروخ أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني.

كما أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أنه “من المرجَّح جدّا” أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية على الحدود مع أوكرانيا وأسفر عن قتيلين.

وقال دودا للصحفيين “لا شيء يشير إلى أنه كان هجوما متعمَّدا على بولندا، ومن المرجَّح جدّا أنه كان صاروخا استُخدم في الدفاع الصاروخي الأوكراني، إنه على الأرجح حادث مؤسف”.

وأثار الانفجار قلقا عالميا من أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يمتد إلى البلدان المجاورة.