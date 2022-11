إصابة ناقلة نفط في هجوم بطائرة مسيّرة قبالة ساحل عُمان وإسرائيل تتهم إيران

تعرضت ناقلة نفط مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قبالة سواحل عُمان، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، بينما اتهم مسؤول أمني إسرائيلي بارز إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وتعرضت السفينة المحمَّلة بالوقود إلى هجوم بـ”مقذوف” قبالة عُمان، مما تسبب في أضرار “طفيفة” حسب ما أعلنت الشركة المُشغّلة في بيان الأربعاء، مؤكدة أن الهجوم لم ينجم عنه ضحايا أو تسرّب للوقود.

وقالت شركة (إيسترن باسيفيك شيبينغ) ومقرّها سنغافورة إن السفينة (باسيفيك زيركون) أصيبت “بمقذوف على بعد 150 ميلا تقريبا قبالة ساحل عُمان، نحن على اتصال بالسفينة ولا توجد تقارير عن إصابات أو تلوث”.

وأكدت الشركة اليوم الأربعاء أنها تحقق في الحادثة التي تعرضت لها ناقلتها باسيفيك زيركون، وقالت إنها كانت تحمل زيت الغاز، وإنه تم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكل السفينة دون تسرّب الشحنة أو وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

