إصابة ناقلة نفط في هجوم بطائرة مسيّرة قبالة ساحل عُمان وإسرائيل تتهم إيران

تعرضت ناقلة نفط مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قبالة سواحل عُمان، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، بينما اتهم مسؤول أمني إسرائيلي بارز إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وتعرضت السفينة المحمَّلة بالوقود إلى هجوم بـ”مقذوف” قبالة عُمان، مما تسبب في أضرار “طفيفة” حسب ما أعلنت الشركة المُشغّلة في بيان الأربعاء، مؤكدة أن الهجوم لم ينجم عنه ضحايا أو تسرّب للوقود.

وقالت شركة (إيسترن باسيفيك شيبينغ) ومقرّها سنغافورة إن السفينة (باسيفيك زيركون) أصيبت “بمقذوف على بعد 150 ميلا تقريبا قبالة ساحل عُمان، نحن على اتصال بالسفينة ولا توجد تقارير عن إصابات أو تلوث”.

وأكدت الشركة اليوم الأربعاء أنها تحقق في الحادثة التي تعرضت لها ناقلتها باسيفيك زيركون، وقالت إنها كانت تحمل زيت الغاز، وإنه تم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكل السفينة دون تسرّب الشحنة أو وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

The vessel was the Liberian-flagged oil tanker Pacific Zircon that's ultimately owned by Israeli billionaire Idan Ofer The ship was last seen signaling its position in the Gulf of Oman on Tuesday eveninghttps://t.co/jxVc39bpmO pic.twitter.com/VPWYaERbIK — Bloomberg (@business) November 16, 2022

إسرائيل تتهم إيران

من جانبها، اتهمت تل أبيب طهران بالمسؤولية عن مهاجمة الناقلة التي يسهم فيها رجل أعمال إسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم تم باستخدام طائرة مسيّرة مسلحة مساء الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل عن الأضرار.

ونقلت عن مسؤول أمني كبير -لم تسمّه- قوله “إيران وراء الهجوم”، وأضاف أن ناقلة النفط التي تعرضت للهجوم مملوكة لشركة من سنغافورة، ولرجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر ملكية ثانوية وغير مباشرة فيها بنسب منخفضة.

وسبق لإسرائيل أن وجهت اتهامات مماثلة إلى إيران دون أن تعترف طهران رسميا بالهجمات، ولم يصدر تعليق فوري من إيران على الاتهام الإسرائيلي.

The Pacific Zircon oil tanker, owned by Israeli billionaire Idan Ofer, was reportedly struck by a drone in the Gulf of Oman amid tensions with Iran. Ofer's company says the crew is unharmed but the stern is damaged.#Iran | #GulfOfOman | #PacificZircon https://t.co/sHc8AyCZ7y — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 16, 2022

الأسطول الخامس “على علم”

وفي السياق، قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز لوكالة رويترز إن الأسطول على علم بحادث تعرضت له سفينة تجارية في خليج عُمان.

وبحسب موقع (مارين ترافيك) لتتبّع الشحن البحري، فقد شوهدت الناقلة باسيفيك زيركون آخر مرة قبالة ساحل ليوا بسلطنة عمان صباح يوم الاثنين، وغادرت ميناء صحار العماني بعد ظهر يوم الاثنين، وكانت وجهتها ميناء بوينس آيرس في الأرجنتين.