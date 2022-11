مع وصول سكان العالم 8 مليارات نسمة.. ما توقعات الأمم المتحدة للأعوام القادمة؟

وصل سكان الأرض إلى 8 مليارات نسمة، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقالت الأمم المتحدة إن المناسبة تعد فرصة “للاحتفال بالتنوع والاعتراف بإنسانيتنا المشتركة والإعجاب بالتطورات في مجال الصحة التي أدت إلى إطالة العمر وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال بشكل كبير”.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان بشأن المناسبة أنها تذكير مهم “بمسؤوليتنا المشتركة تجاه رعاية كوكبنا ووقفة للتفكير في المكان الذي ما زلنا مقصرين في حقه وفي حقوق بعضنا بعضا”.

On 15 November, the global population will reach 8 billion people, making us #8BillionStrong .🙌 It is a testament to longer & healthier lives.✨ It brings infinite possibilities, but only if we act responsibly, with people & planet in mind. ♾ https://t.co/LQ3LvYDE4I #GlobalGoals pic.twitter.com/ENY6HOWZc0

وجدير بالذكر أن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل من 1% في عام 2020، ووسط معدلات النمو المنخفضة من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ذروته بمتوسط حوالي 10.4 مليار خلال ثمانينيات القرن الحادي والعشرين والبقاء عند هذا المستوى حتى عام 2100.

وتشير أحدث التوقعات الصادرة عن الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم إلى حوالي 8.5 مليارات في 2030 و9.7 مليارات في 2050، وأن تتجاوز الهند الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم في 2023.

Our world is approaching a landmark moment in human history. ✨

On 15 November, we will be #8BillionStrong. 🙌

Thanks to science, technology and innovation, we now live longer and healthier.

Join us in marking this moment: https://t.co/ovusyQ2u8C pic.twitter.com/hYqW5TgiL5

— UN DESA (@UNDESA) November 13, 2022