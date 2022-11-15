ردا على وقف الإمدادات الروسية.. ألمانيا تؤكد ملء خزاناتها من الغاز

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماما، بينما تستعد البلاد لفصل الشتاء محرومة من الطاقة الروسية.

وأوضحت وكالة الشبكة الفدرالية للطاقة في بيانات أخيرة أن “معدلات التخزين في ألمانيا بلغت مستوى 100%”، مشيرة إلى أن بعض منشآت التخزين كانت قادرة على استيعاب كميات إضافية من الغاز، وأن التخزين “يمكن أن يستمر حتى عندما تكون السعة 100%”.

ويعمل أكبر اقتصاد في أوربا جاهدا لتعزيز احتياطاته بعدما قطعت روسيا الإمدادات عقب هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وكانت الحكومة الألمانية تهدف إلى أن تكون منشآت تخزين الغاز لديها ممتلئة بنسبة 95% بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها وصلت إلى الهدف في وقت مبكر منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وترى مؤسسة “أورورا” الأوربية لأبحاث الطاقة في دراسة حديثة أنه مع الإيقاف الكامل لإمدادات الغاز الروسي لأوربا بنهاية العام الجاري سترتفع أسعار الغاز بنسبة 68%، وأن ألمانيا ستفقد نحو 47 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، بينما ستواجه بلغاريا والمجر مخاطر قطع الغاز بشكل طارئ.

وكانت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين قد اتهمت في وقت سابق روسيا بالتلاعب بسوق الغاز، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل أخرى للغاز الروسي.

وقالت خلال عرضها لاستراتيجية الطاقة الأوربية الجديدة خلال شهر سبتمبر/إيلول الماضي، إن على دول الاتحاد تحديد سقف لأسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية لموسكو.

وأضافت “الهدف واضح جدا. علينا قطع المداخيل المالية التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل حربه الوحشية على أوكرانيا”.

وأوضحت أنه من الضروري الحصول على إسهامات تضامنية من شركات النفط والغاز الأوربية التي تحقق أرباحا غير اعتيادية من زيادة تكاليف الطاقة، مشددةً على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع دول أوربا.