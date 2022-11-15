جندي إسرائيلي يقتل رجلا في تل أبيب ظنّ أنه مهاجم فلسطيني (فيديو)

قتل جندي إسرائيلي مستوطنا بالخطأ في مدينة شمال تل أبيب أمس الاثنين، بعد أن ظنّ أنه مهاجم فلسطيني، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن الجندي خشي من تعرّضه لهجوم.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن الجندي فتح النار عندما شعر بأنه “غير آمن لدى اقتراب مواطن منه بطريقة مشبوهة” في محطة للحافلات في مدينة رعنانا، في واقعة أسفرت أيضا عن جرح شخصين.

مصادر عبرية: جندي من جيش الاحتلال أطلق النار نحو إسرائيلي في "رعنانا" بالداخل المحتل، بعد أن اشتبه بأنه فلسطيني يريد طعنه. pic.twitter.com/S9PwmU3gow — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2022

وذكر نشطاء على مواقع التواصل أن الجندي الإسرائيلي قتل مستوطنا وأصاب آخرين بعد أن أطلق عليه النار ظنا منه أنه فلسطيني يريد أن يهاجمه.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي على الفور بأي تعليق ولم تكشف الشرطة تفاصيل حول هوية الضحية واكتفت بالإشارة إلى فتح تحقيق بشأن صحّته الذهنية.

🚨فيديو من اطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار تجاه شخصين قتل واحد والثاني اصيب بحجة عملية طعن في مدينة رعنانا ليتبين بعد ذلك أنهم مستوطنين ،وبدات وسائل الاعلام العبرية بازالة خبر الطعن🇵🇸 pic.twitter.com/XoujEtGjcC — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) November 14, 2022

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 مستوطنين قُتلوا وأصيب 3، اليوم الثلاثاء، في عملية طعن بمستوطنة (أرئيل) بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد مراد سامي صوف (18 عاما) من قرية حارس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية في مستوطنة (أرئيل) شمال غرب سلفيت.

عاجل| إعلام عبري: "المنفذ الأول في مستوطنة (أريئيل) طَعَن في برج عسكري وأصاب مستوطنا إصابة خطيرة ثم أُطلق النار عليه، أما المنفذ الثاني فنفذ طعناً بمحطة وقود وأصاب اثنين بجراح خطيرة، وانسحب بسيارة ثم وقع حادث سير معه وأطلق الجنود النار عليه أثناء ترجله من السيارة". pic.twitter.com/uskY8Ei7MS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 15, 2022

وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن شابا نفذ عملية طعن داخل المستوطنة المذكورة، أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري وحتى صباح اليوم بلغت 198 شهيدا، بينهم 52 شهيدا في قطاع غزة.