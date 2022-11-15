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جندي إسرائيلي يقتل رجلا في تل أبيب ظنّ أنه مهاجم فلسطيني (فيديو)

جندي إسرائيلي يجري قرب مكان حادث إطلاق نار (رويترز - أرشيف)
15/11/2022-|آخر تحديث: 15/11/202203:50 PM (مكة المكرمة)

قتل جندي إسرائيلي مستوطنا بالخطأ في مدينة شمال تل أبيب أمس الاثنين، بعد أن ظنّ أنه مهاجم فلسطيني، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن الجندي خشي من تعرّضه لهجوم.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن الجندي فتح النار عندما شعر بأنه “غير آمن لدى اقتراب مواطن منه بطريقة مشبوهة” في محطة للحافلات في مدينة رعنانا، في واقعة أسفرت أيضا عن جرح شخصين.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل أن الجندي الإسرائيلي قتل مستوطنا وأصاب آخرين بعد أن أطلق عليه النار ظنا منه أنه فلسطيني يريد أن يهاجمه.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي على الفور بأي تعليق ولم تكشف الشرطة تفاصيل حول هوية الضحية واكتفت بالإشارة إلى فتح تحقيق بشأن صحّته الذهنية.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 مستوطنين قُتلوا وأصيب 3، اليوم الثلاثاء، في عملية طعن بمستوطنة (أرئيل) بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد مراد سامي صوف (18 عاما) من قرية حارس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية في مستوطنة (أرئيل) شمال غرب سلفيت.

وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن شابا نفذ عملية طعن داخل المستوطنة المذكورة، أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري وحتى صباح اليوم بلغت 198 شهيدا، بينهم 52 شهيدا في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية