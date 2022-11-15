“الموقف سلاح”.. إشادة بلاعب تنس لبناني بعد انسحابه من بطولة دولية رفضا لمواجهة إسرائيلي (فيديو)

أشاد ناشطون لبنانيون وعرب ببطل كرة التنس اللبناني الدولي محمد عطايا بعد انسحابه من نهائي بطولة قبرص الدولية، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي ورفضا للتطبيع.

واعتبرت جهات لبنانية ومغردون أن اللاعب عطايا حقق بهذا الانسحاب نصرا جديدا للبنان والرياضة اللبنانية، واصفين موقفه بالمشرّف والبطولي مع دعوات لمقاطعة أي نشاط مع الاحتلال الإسرائيلي والاستمرار في نبذه.

‌وأشادت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بموقف اللاعب، مؤكدة أنه بهذا انضم إلى مجموعة من أبطال العالم الذين أعلنوا مقاطعتهم للاحتلال، ووجهوا رسالة بعدم الرضوخ أو الاستسلام للاحتلال الذي يسعى لاختراق حاجز رفض التطبيع الشعبي، على حد قولها.

جبهة العمل الاسلامي في لبنان: حيّت بطل كرة المضرب اللبناني محمد عطايا الذي رفض مواجهة لاعب صهيوني في نهائي بطولة قبرص الدولية. pic.twitter.com/LnJaKVwQCA — جبهة العمل الاسلامي- لبنان (@jabha_islami) November 14, 2022

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن عضو لجنة الشباب والرياضة النائب ينال صلح قوله “اللاعب عطايا انضم إلى لائحة الشرف برتبة عالية، مسجلا موقفا مشرفا جديدا في مواجهة الكيان الصهيوني”.

وأضاف “هذا الموقف الذي يعبّر عن موقف كل اللبنانيين الأحرار، نعتبره جميعا موقفنا الثابت الرافض لكل أشكال التطبيع، وهو تأكيد أيضا لوقوفنا الدائم مع قضيتنا المركزية الأم التي كانت وما زالت وستستمر، فلسطين”.

وكتبت الإعلامية راميا الإبراهيم “محمد عطايا بطل بالمعنى الحقيقي للكلمة.. انسحب من نهائي بطولة قبرص الدولية لكرة المضرب رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي، وربح ميدالية الشرف الوطني”.

#محمد_عطايا بطل بالمعنى الحقيقي للكلمة…انسحب من نهائي بطولة قبرص الدولية لكرة المضرب رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي

وربح ميدالية الشرف الوطني والله💛✌ pic.twitter.com/QJHugTBluX — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) November 14, 2022

وعلّق الناشط خليل رمال “محمد عطايا وغيره من الرياضيين اللبنانيين والعرب الشرفاء، رفضوا التطبيع مع العدو، ودفعوا الثمن من حسابهم وعلى طريقتهم”.

#محمد_عطايا وغيره من الرياضيين اللبنانيين والعرب الشرفاء، رفضوا التطبيع مع العدو ودفعوا الثمن من حسابهم وعلى طريقتهم وهم أفضل من #نجيب_ميقاتي الذي لم يقاطع إجتماعاً وفي وجهه مندوبة إسرائيل. وهو مستمر بأسفاره في حكومة منصرفة ومصروفة وممنوعة من الصرف، دون حساب ولا رقيب على فعلتِه! https://t.co/NsSohKVCc6 — Khalil Rammal خليل رمَّال (@rammalagency) November 14, 2022

وغرد الصحفي خليل نصر الله “مبروك، وهذا هو الفوز الأكبر. تحية لمحمد عطايا”.

وكتبت الناشطة سحر غدار” بطل التنس اللبناني محمد عطايا ينسحب من نهائي بطولة قبرص الدولية رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي. مع عطايا ومن مثله سيبقى التطبيع حلما يُسحق في لبنان.. لا للتطبيع”.

وانسحب عدد من اللاعبين اللبنانيين والعرب من بطولات عالمية عديدة ومتنوعة، رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ونالوا ترحيبا وإشادة واسعة عبر المنصات العربية.