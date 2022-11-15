أردوغان يدعو دول العالم إلى التحرك لتجنب أزمة غذائية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، العالم إلى التحرك تجنبا لحدوث أزمة غذائية أكبر.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة أمن الغذاء والطاقة بقمة قادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأكد أردوغان على ضرورة استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة، قائلا “يجب استقرار أسواق الأسمدة العالمية بسرعة وإلا فسنواجه أزمة غذائية أكبر خلال العام المقبل”.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتوصيل الحبوب المصدرة عبر البحر الأسود إلى المناطق الأقل نماء وخاصة أفريقيا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم يواجه احتمال حدوث أزمة في الأرز والقمح وزيت دوار الشمس والذرة.

وبيّن أن تركيا باعتبارها مركزا للطاقة تقدم مساهمة واضحة في أمن المنطقة القريبة منها وخاصة أوربا، على غرار إدارة أزمة الغذاء.

والشهر الماضي، دعا برنامج الأغذية العالمي العالم إلى العمل لتفادي وصول الجوع إلى مستويات قياسية مرة أخرى، إذ تستمر أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس نحو مستويات متدهورة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقال ديفيد بيزلي -المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في الذكرى السنوية ليوم الأغذية العالمي- إن العالم يواجه أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة “وكل المؤشرات تظهر أننا لم نشهد الأسوأ بعد”.

وأوضح “على مدار السنوات الثلاث الماضية، تكرر وصول معدلات الجوع إلى ذروات جديدة”.

وأضاف “يمكن للأمور أن تزداد سوءا وستزداد سوءا بالفعل ما لم يكن هناك جهد واسع النطاق ومنسق لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. لا يمكننا أن نشهد عاما آخر من وصول الجوع لمستويات قياسية”.

وكشف برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الغذاء العالمية نشأت نتيجة لاجتماع عدد من الأزمات المتداخلة الناجمة عن الصدمات المناخية والنزاعات والضغوط الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الجوعى في جميع أنحاء العالم من 282 مليونا إلى 345 مليونا خلال الأشهر الأولى فقط من العام الجاري.