خبير أمني: هؤلاء أبرز المتهمين بتدبير تفجير إسطنبول والأمن التركي سيتوصل للجناة في أسرع وقت (فيديو)

قال الخبير الأمني والاستراتيجي التركي يوسف ألاباردا إن حزب العمال الكردستاني هو المشتبه به الاعتيادي في حادث التفجير الذي استهدف شارع الاستقلال بحي تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، أمس الأحد.

وأضاف للجزيرة مباشر “رغم ذلك لا يمكننا استثناء تنظيم الدولة، وإن لم يكن نشطًا في المنطقة منذ مدة”، على حسب تعبيره، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تتأخر القوات الأمنية التركية في الوصول إلى الجناة.

وتابع “ربما يكون هناك مشتبه به ثالث في الوقت الراهن، غير أن حزب العمال الكردستاني له امتدادات داخل سوريا والعراق تتيح له تنفيذ مثل تلك الهجمات، وربما وجهوا طواقمهم لشن مثل هذا الهجوم الإرهابي”.

في حين، قال سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي “لو ثبت أن أتباع حزب العمال الكردستاني وراء تفجير تقسيم فإن ذلك سيكون مرتبطًا بالعمليات العسكرية الناجحة التي ينفذها الجيش التركي داخل تركيا وخارجها”.

وتابع في حديثه للجزيرة مباشر “توقعي الشخصي أن هذا العمل الإرهابي سيسرّع العملية العسكرية التركية في شمال سوريا إذا تبث أنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني”.

وفي رده على سؤال للجزيرة مباشر بخصوص الهدف الرئيس وراء عملية تفجير تقسيم، قال صالحة “هذه المنطقة هي قلب إسطنبول النابض، واختيار هذا المكان بهدف إيقاع أكبر عدد من الإصابات، لكن الحضور الكثيف للشرطة حال دون وقوع عدد أكبر من الضحايا والمصابين”، على حد قوله.





وفي وقت سابق الأحد، وقع تفجير بمنطقة تقسيم في إسطنبول، راح ضحيته 6 وأصيب 81، بينهما اثنان في حالة حرجة، وفق فؤاد أقطاي نائب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا حول الانفجار، وكلّفت 5 نواب عامين للإشراف على التحقيق.

وفي السياق، قال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن جميع المؤسسات التركية المعنية، تحقّق في حادثة الانفجار بشكل سريع ودقيق وفعال.