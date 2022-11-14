تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 14 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

فيينا

اجتماع الدول الأعضاء في منتدى فيينا الاقتصادي.

11:00 مكة 08:00 GMT

تونس

كلمة لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

11:10 مكة 08:10 GMT

عمان

مؤتمر صحفي للمفوض العام للأونروا على هامش الاجتماع النصف سنوي للجنة الاستشارية للأونروا.

13:00 مكة 10:00 GMT

لاهاي

مؤتمر صحفي للأمين العام للناتو ووزيرا الخارجية والدفاع الهولنديان.

14:15 مكة 11:15 GMT

نيويورك

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بأوكرانيا

18:00 مكة 15:00 GMT

إسطنبول

١٤:٣٠ مكة المكرمة

جولة في منطقة تقسيم حول مستجدات انفجار إسطنبول الذي خلف ٨ قتلى وعشرات الجرحى.

السودان

١٧:٠٠ مكة المكرمة

تظاهرات دعت لها لجان المقاومة في منطقتي بري شرقي العاصمة السودانية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.