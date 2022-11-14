تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 14 نوفمبر/تشرين الثاني
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
فيينا
اجتماع الدول الأعضاء في منتدى فيينا الاقتصادي.
11:00 مكة 08:00 GMT
تونس
كلمة لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
11:10 مكة 08:10 GMT
عمان
مؤتمر صحفي للمفوض العام للأونروا على هامش الاجتماع النصف سنوي للجنة الاستشارية للأونروا.
13:00 مكة 10:00 GMT
لاهاي
مؤتمر صحفي للأمين العام للناتو ووزيرا الخارجية والدفاع الهولنديان.
14:15 مكة 11:15 GMT
نيويورك
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بأوكرانيا
18:00 مكة 15:00 GMT
إسطنبول
١٤:٣٠ مكة المكرمة
جولة في منطقة تقسيم حول مستجدات انفجار إسطنبول الذي خلف ٨ قتلى وعشرات الجرحى.
السودان
١٧:٠٠ مكة المكرمة
تظاهرات دعت لها لجان المقاومة في منطقتي بري شرقي العاصمة السودانية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.