تشاهدون اليوم الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

عكار/لبنان

10:30 مكة المكرمة

جولة ترصد موسم حصاد محاصيل الحمضيات في سهل عكار والمشكلات التي تواجه المزارعين

الأردن/عمان

11:00 مكة المكرمة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يلقي خطاب العرش خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأعيان والنواب

الدوحة

11:00 مكة المكرمة

تدشين الفندق العائم وورلد أوربا الذي يقدّم تجربة ضيافة لمشجعي مونديال قطر 2022

الدوحة

وصول النسخة الأصلية من كأس العالم إلى الدوحة بعد الجولة الترويجية حول العالم

باريس

مراسم رسمية لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015 بحضور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن

الخرطوم

14:00 مكة المكرمة

مظاهرات دعت إليها لجان مقاومة أم درمان الكبرى رفضًا لما وصفته بـ”الانقلاب العسكري”

لندن

14:00 مكة المكرمة

الملك تشارلز الثالث يحضر فعاليات إحياء ذكرى الجنود الضحايا خلال الخدمة العسكرية منذ الحرب العالمية الأولى

مدريد

14:00 مكة المكرمة

مظاهرة للعاملين في القطاع الطبي للمطالبة بتحسين الأجور والظروف المعيشية

إندونيسيا

15:00 مكة المكرمة

قادة العالم يصلون إلى مدينة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين

موسكو

الإحاطة اليومية لوزارة الدفاع الروسية بشأن عملياتها العسكرية في أوكرانيا

كييف/أوكرانيا

18:00 مكة المكرمة

إحاطة الهيئة العامة للأركان الأوكرانية بشأن التطورات الميدانية في عموم البلاد