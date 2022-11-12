حكايات المونديال مع علاء صادق.. من تاريخ منتخبْي سويسرا والكاميرون في كأس العالم (فيديو)

للساحرة المستديرة حكايات وروايات على مدار التاريخ، بعضها محفور في الذاكرة والآخر مجهول.

المحلل والناقد الرياضي الدكتور علاء صادق يفتش معكم في تلك الذكريات، وحكاية اليوم عن تاريخ منتخبْي الكاميرون وسويسرا في بطولات كأس العالم.

وسبق أن نظمت سويسرا كأس العالم سنة 1954، وسجّلت رقمًا قياسيًا ربما لن يتحطّم، وهو فوز النمسا على سويسرا بنتيجة 7 أهداف مقابل 5، وشهدت تلك المباراة 9 أهداف في الشوط الأول.

وبخصوص الكاميرون، سجل روجيه ميلا هدفًا وهو في عمر 43 عامًا تقريبًا، ليصبح أكبر لاعبي العالم سنًا يسجل في تاريخ المونديال.

وتلعب الكاميرون ضمن المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخب البرازيل (راقصي السامبا) وصربيا وسويسرا.

وتستهل الكاميرون مبارياتها في الدور الأول بمواجهة سويسرا، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبعد 4 أيام تواجه صربيا، ويأتي لقاء الكاميرون والبرازيل في 2 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.