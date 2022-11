ثروته 28 مليار جنيه إسترليني.. ملياردير مصاب بالخرف محروم من الرعاية بسبب خلافات عائلية

أدت خلافات بين أفراد عائلة ملياردير بريطاني إلى حرمان الرجل الذي تخطى عمره ثمانين عاما ويعاني الخرف من الحصول على الرعاية المناسبة، مما حمل القاضي على النظر في وضعه في دار حكومية للمسنّين.

وتتعلق القضية بالملياردير (سريشاند هندوجا) البالغ 86 عاما، وهو الأكبر بين أفراد أغنى أسرة في بريطانيا، وتتجاوز ثروة هذه العائلة 28 مليار جنيه بحسب تصنيف (صنداي تايمز) لعام 2022.

Among the four billionaire Hinduja family brothers, Gopichand and Srichand live in London, Prakash is in Monaco while Ashok, the youngest of them, stays in Mumbai.https://t.co/R4HxJY6kNp — Business Today (@business_today) November 11, 2022

وأُدخِل هندوجا المصاب بالخرف إلى المستشفى في مارس/ آذار العام الماضي 2021، وعندما تحسنت صحته لم تتمكن عائلته من إيجاد حل لإيوائه وتوفير الرعاية له.

يأتي ذلك رغم “النطاق غير العادي لإمكانات العائلة المالية” بحسب ما أوضح القاضي (جاستس هايدن) في محضر المحاكمة الذي نُشرت أمس الجمعة.

While how sustainable that “heads of terms” would be, only time can tell, but shocking details have emerged of the indifference from the family members regarding the care to be provided to Srichand Hinduja. (Danish Khan reports)https://t.co/v8UMzyvNhI — HTMumbai (@HTMumbai) November 12, 2022

الملياردير “المهمش”

ولاحظ القاضي أن عائلة هندوجا “همشته” مشيرًا إلى أنه فكّر في وضعه في دار حكومية للمسنّين، واعتبر القاضي أن “حال سريشاند الضعيفة تنذر بالخطر وتدعو إلى الحزن العميق”، وأضاف “قيل لي إنه رجل محبوب ومحترم، هذا ليس ما يحدث له، لم يحظَ بالاحترام” في هذه القضية.

ويمتنع القضاء عادةً عن الإفصاح عن أسماء المعنيين بالقضايا إذا كانوا ممن تحول صحتهم الذهنية دون تمكنهم من اتخاذ قرارات بأنفسهم، لكن محكمة الاستئناف أصدرت استثناءً ووافقت على كشف النقاب عن أسماء المعنيين بالقضية بناءً على طلب صحفيين رأوا أن في هذه القضية مصلحة عامة.

The Court of Appeal in London largely rejected an appeal over restrictions on reporting the dispute, which was contested in a specialist court in a case which centred on the health of 86-year-old patriarch Srichand Hinduja.#India https://t.co/LLJB80t9I1 — The Daily Star (@dailystarnews) November 11, 2022

وتملك عائلة هندوجا وتحديدًا الشقيقان سريشاند وجوبيشاند مجموعة (هندوجا غروب) الدولية التي تضمّ شركات في القطاعين المصرفي والمالي وفي مجال الصحة يعمل فيها أكثر من 150 ألف موظف في كل أنحاء العالم.

لكنّ العلاقات بين أفراد الأسرة ساءت بسبب نزاع يتعلق بأحد المصارف في سويسرا، واستمر النزاع بعد مرض سريشاند هندوجا الذي فوّض بناته بموجب وكالة رسمية، إدارة شؤونه.

The Hinduja family led by Srichand and Gopichand Hinduja has topped the Sunday Times UK Rich list, which lists the wealthiest people in Britain. https://t.co/Rbr51VlTYB — Hindustan Times (@htTweets) May 20, 2022

ورغم عدم التوصل إلى حل للقضية، فقد أكدت الأسرة للقاضي هايدن أنهم اتفقوا على “الشروط العامة لإنهاء كل النزاعات” بحسب ما قالوا للقاضي.

ووافقت ابنتا سريشاند هندوجا على التنازل عن الوكالة التي أعطاهما إياها والدهما بسبب “تضارب صارخ في المصالح” وفقًا للقاضي الذي أعلن أنه عين طرفًا ثالثًا لإدارة شؤون الملياردير الثمانيني.