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ثروته 28 مليار جنيه إسترليني.. ملياردير مصاب بالخرف محروم من الرعاية بسبب خلافات عائلية

الملياردير سريشاند هندوجا (يسار) مع شقيقه أمام صحفيين في نيودلهي (رويترز أرشيف)
12/11/2022

أدت خلافات بين أفراد عائلة ملياردير بريطاني إلى حرمان الرجل الذي تخطى عمره ثمانين عاما ويعاني الخرف من الحصول على الرعاية المناسبة، مما حمل القاضي على النظر في وضعه في دار حكومية للمسنّين.

وتتعلق القضية بالملياردير (سريشاند هندوجا) البالغ 86 عاما، وهو الأكبر بين أفراد أغنى أسرة في بريطانيا، وتتجاوز ثروة هذه العائلة 28 مليار جنيه بحسب تصنيف (صنداي تايمز) لعام 2022.

وأُدخِل هندوجا المصاب بالخرف إلى المستشفى في مارس/ آذار العام الماضي 2021، وعندما تحسنت صحته لم تتمكن عائلته من إيجاد حل لإيوائه وتوفير الرعاية له.

يأتي ذلك رغم “النطاق غير العادي لإمكانات العائلة المالية” بحسب ما أوضح القاضي (جاستس هايدن) في محضر المحاكمة الذي نُشرت أمس الجمعة.

الملياردير “المهمش”

ولاحظ القاضي أن عائلة هندوجا “همشته” مشيرًا إلى أنه فكّر في وضعه في دار حكومية للمسنّين، واعتبر القاضي أن “حال سريشاند الضعيفة تنذر بالخطر وتدعو إلى الحزن العميق”، وأضاف “قيل لي إنه رجل محبوب ومحترم، هذا ليس ما يحدث له، لم يحظَ بالاحترام” في هذه القضية.

ويمتنع القضاء عادةً عن الإفصاح عن أسماء المعنيين بالقضايا إذا كانوا ممن تحول صحتهم الذهنية دون تمكنهم من اتخاذ قرارات بأنفسهم، لكن محكمة الاستئناف أصدرت استثناءً ووافقت على كشف النقاب عن أسماء المعنيين بالقضية بناءً على طلب صحفيين رأوا أن في هذه القضية مصلحة عامة.

وتملك عائلة هندوجا وتحديدًا الشقيقان سريشاند وجوبيشاند مجموعة (هندوجا غروب) الدولية التي تضمّ شركات في القطاعين المصرفي والمالي وفي مجال الصحة يعمل فيها أكثر من 150 ألف موظف في كل أنحاء العالم.

لكنّ العلاقات بين أفراد الأسرة ساءت بسبب نزاع يتعلق بأحد المصارف في سويسرا، واستمر النزاع بعد مرض سريشاند هندوجا الذي فوّض بناته بموجب وكالة رسمية، إدارة شؤونه.

ورغم عدم التوصل إلى حل للقضية، فقد أكدت الأسرة للقاضي هايدن أنهم اتفقوا على “الشروط العامة لإنهاء كل النزاعات” بحسب ما قالوا للقاضي.

ووافقت ابنتا سريشاند هندوجا على التنازل عن الوكالة التي أعطاهما إياها والدهما بسبب “تضارب صارخ في المصالح” وفقًا للقاضي الذي أعلن أنه عين طرفًا ثالثًا لإدارة شؤون الملياردير الثمانيني.

المصدر : الفرنسية