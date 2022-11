بعد زيادة الحسابات المزيفة..تويتر تعيد علامة “رسمي” واختفاء خيار اشتراك العلامة الزرقاء

أعادت شركة (تويتر) الشارات الرسمية للحسابات البارزة، لمكافحة انتحال المستخدمين علامات تجارية كبرى، وظهرت الشارة مرة أخرى أسفل ملفات الشركات ووسائل إعلام رئيسية، أمس الجمعة.

وقالت شركة تويتر إنها أعادت علامة “رسمي” الممنوحة لبعض الحسابات بعد أيام من إزالتها، في حين ذكر عدد من المستخدمين أن الخيار الجديد للاشتراك مقابل 8 دولارات للحصول على شارة التوثيق الزرقاء قد اختفى من الموقع.

وتأتي هذه الخطوة إثر زيادة في الحسابات المزيفة على المنصة بعد أن سمح الرئيس الجديد إيلون ماسك للمستخدمين بدفع 8 دولارات مقابل الحصول على العلامة الزرقاء التي يتهافت عليها المستخدمون والتي كانت لا تمنح إلا للحسابات الموثقة الخاصة بالسياسيين والممثلين والشخصيات البارزة.

وتكافح شركة تويتر ضد حسابات لمحتالين، منذ أن سمحت الشركة لدافعي قيمة الاشتراكات، بالحصول على علامات زرقاء.

وظهرت حسابات مزيفة لكثير من العلامات التجارية الكبرى متمتعة بالعلامة الزرقاء، منها حسابان لشركتي تسلا وسبيس إكس المملوكتين لإيلون ماسك، وحسابات لشركات إيلي ليلي آند كو ونستله ولوكهيد مارتن.

Going forward, accounts engaged in parody must include “parody” in their name, not just in bio

— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022