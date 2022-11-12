بعد زيادة الحسابات المزيفة..تويتر تعيد علامة “رسمي” واختفاء خيار اشتراك العلامة الزرقاء

أعادت شركة (تويتر) الشارات الرسمية للحسابات البارزة، لمكافحة انتحال المستخدمين علامات تجارية كبرى، وظهرت الشارة مرة أخرى أسفل ملفات الشركات ووسائل إعلام رئيسية، أمس الجمعة.

وقالت شركة تويتر إنها أعادت علامة “رسمي” الممنوحة لبعض الحسابات بعد أيام من إزالتها، في حين ذكر عدد من المستخدمين أن الخيار الجديد للاشتراك مقابل 8 دولارات للحصول على شارة التوثيق الزرقاء قد اختفى من الموقع.

Twitter HQ is great (this is a real pic) pic.twitter.com/qjfOQCr533 — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

وتأتي هذه الخطوة إثر زيادة في الحسابات المزيفة على المنصة بعد أن سمح الرئيس الجديد إيلون ماسك للمستخدمين بدفع 8 دولارات مقابل الحصول على العلامة الزرقاء التي يتهافت عليها المستخدمون والتي كانت لا تمنح إلا للحسابات الموثقة الخاصة بالسياسيين والممثلين والشخصيات البارزة.

وتكافح شركة تويتر ضد حسابات لمحتالين، منذ أن سمحت الشركة لدافعي قيمة الاشتراكات، بالحصول على علامات زرقاء.

وظهرت حسابات مزيفة لكثير من العلامات التجارية الكبرى متمتعة بالعلامة الزرقاء، منها حسابان لشركتي تسلا وسبيس إكس المملوكتين لإيلون ماسك، وحسابات لشركات إيلي ليلي آند كو ونستله ولوكهيد مارتن.

Going forward, accounts engaged in parody must include “parody” in their name, not just in bio — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

إنسولين مجاني وعودة ترمب

وتضاعفت الصور المضحكة التي تشير إلى الفوضى والذعر على المنصة، وكان من بين ضحايا فوضى تويتر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إذ انتحل أحد المستخدمين شخصيته وغرد قائلا إنه قرر العودة إلى تويتر استجابة لصديقه إيلون متسائلا “هل اشتقتم إلي؟”.

كما تعرضت شركة طبية تقوم بتصنيع الأدوية لموقف مماثل بعدما انتحل مستخدم حساب الشركة وأعلن عن توفير أدوية الأنسولين مجانا في تغريدة حققت أكثر من 10 آلاف إعجاب في غضون دقائق معدودة، قبل أن يتدخل تويتر ويحظر الحساب.

مكافحة انتحال الشخصية

وقال حساب الدعم التابع لتويتر، الذي يحمل علامة “رسمي” في تغريدة يوم الجمعة “أضفنا علامة رسمي إلى بعض الحسابات لمكافحة انتحال الهوية”، وكتب ماسك في تغريدة يوم الأربعاء أنه “وأد” العلامة الجديدة، وذلك بعد ساعات فقط من طرحها.

وقال عدد من المستخدمين إنهم لم يجدوا خيار الاشتراك في “تويتر بلو”، في إشارة إلى خدمة الاشتراك مقابل 8 دولارات التي تمنح علامة التوثيق الزرقاء.

وقال ماسك يوم الأحد إن مستخدمي تويتر الذين ينتحلون صفات الآخرين ولا يوضحون بجلاء أن تلك مجرد “محاكاة ساخرة” سيتم وقف حساباتهم بشكل دائم من دون سابق إنذار.

ووصفت بعض الحسابات نفسها بأنها ساخرة، لكن تم تعليق عدة حسابات زائفة لبعض العلامات التجارية مثل حسابي شركتي نينتندو وبريتش بتروليوم.

وضع جيد

وقال ماسك في وقت سابق يوم الجمعة إن شركاته ستكون في وضع جيد في عام 2023 على الرغم من الصعوبات الاقتصادية المحتملة.

وجاء حديث ماسك بعد يوم من إثارته احتمال إفلاس تويتر، وقال 3 أشخاص اطلعوا على أول رسالة بالبريد الإلكتروني من ماسك إلى جميع موظفي الشركة، إن الملياردير تحدث عن ذلك.

وقال الموظفون إن ماسك حذر في رسالته من أن تويتر لن “تنجو من التباطؤ الاقتصادي القادم” إذا عجزت عن تعزيز إيراد الاشتراكات لتعويض انخفاض دخل الإعلانات.