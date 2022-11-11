السعودية تعلن تشكيلة منتخبها المشارك في كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم تشكيلة لاعبيه المشاركين في مونديال كأس العالم 2022، التي ستنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واستدعى المدرب الفرنسي إيرفي رينار المهاجميْن فهد المولد وصالح الشهري والقائد سلمان الفرج على رأس قائمة تضم 26 لاعبًا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأصر رينار على ضم المولد (28 عامًا) رغم إيقافه لفترة طويلة بسبب مخالفة قواعد المنشطات إذ يعد هداف الجيل الحالي والأكثر خوضًا لمباريات دولية.

وضم لاعب الوسط الفرج، الذي سجل في مرمى مصر خلال كأس العالم 2018، بعد تبدّد الشكوك حول إصابته في لقاء ودي أمام أيسلندا قبل أيام، وكذلك الشهري العائد من إصابة طويلة.

وكان المخضرم نواف العابد أبرز الغائبين عن التشكيلة رغم ضمه في قائمة مبدئية خلال الاستعداد للنهائيات.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

مدافعون: سلطان الغانم، محمد البريك، عبد الإله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني.

لاعبو الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبد الإله المالكي، محمد كنو، عبد الرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري، علي الحسن، رياض شراحيلي، عبد الله عطيف.

مهاجمون: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري، فهد المولد.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويستهل المنتخب السعودي مشاركته في مونديال 2022 بمواجهة الأرجنتين، في 22 نوفمبر، ثم يواجه بولندا بعد أربعة أيام، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المكسيك، في 30 نوفمبر الجاري.