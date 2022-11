استقالات وتهديد بالإفلاس وهروب معلنين.. إيلون ماسك يواجه فوضى وصعوبات في تويتر

من الاستقالات المتتالية إلى تحذيرات من السلطات وهروب المعلنين، يواجه “تويتر- إيلون ماسك” صعوبات من الجهات كلها على الرغم من جهوده لتحفيز من تبقى من الموظفين.

وقال الرئيس الجديد للمجموعة أمس الخميس في بداية اجتماع داخلي للموظفين الذين لم يتم تسريحهم خلال عمليات الإقالة الجماعية التي قام بها قبل أسبوع إن “المستقبل مشجع وأتشوق للمضي قدمًا معكم”.

لكن التهديد بالإفلاس ظهر عندما اعترف لاحقًا بأنه لا يعرف إلى أي درجة “ستنقص إيرادات” الشركة العام المقبل، وقال- بحسب رسائل بين موظفين- “قد نعاني من عجز في التدفق النقدي يبلغ مليارات عدة“.

Usage of Twitter continues to rise. One thing is for sure: it isn’t boring!

— Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2022