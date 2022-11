ارتفع بنسبة 150% خلال 6 أشهر.. أكثر من 16 ألف طفل يعانون من سوء التغذية شمال شرقي سوريا

يعاني أكثر من 16 ألف طفل شمال شرقي سوريا من سوء التغذية بارتفاع تجاوزت نسبته 150% خلال 6 أشهر فقط، وفق منظمة “أنقذوا الأطفال” أمس الخميس.

واستنزف النزاع المستمر منذ 2011 المنظومات الخدمية في كامل أنحاء سوريا، لكن الوضع يبدو أكثر هشاشة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، خصوصاً جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن الحرب.

The number of malnourished children in North East #Syria has more than doubled in six months amid worsening hunger crisis.

"Every day we have to deal with more malnourished children than the day before" – @save_children, Nutrition Specialist

