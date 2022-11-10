لأول مرة في تاريخ البطولة.. إقامة كأس العالم في دولة حاصلة على اعتماد الصحة الأمريكية

حصلت وزارة الصحة العامة في دولة قطر على الاعتماد الوطني لخدمات الصحة العامة من مجلس اعتماد الصحة العامة الأمريكي (PHAB)، مما يجعل قطر أول دولة تحصل على هذا الاعتماد خارج الولايات المتحدة.

ويعتمد هذا الاعتراف على المعايير الدولية العالية الجودة التي تلبي الاحتياجات الصارمة لممارسة الصحة العامة المطلوبة على المستوى الدولي.

ويأتي اعتماد خدمات الصحة العامة في قطر قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتصبح المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في دولة حاصلة على الاعتماد الدولي لخدمات الصحة العامة.

وتعزز خدمات الصحة العامة التي تقدمها دولة قطر الثقة في تطبيق أفضل معايير الصحة العامة خلال البطولة، بما في ذلك الخدمات الصحية في حالات الطوارئ وغيرها، فضلا عن توفير الأمن العام.

من جانبه صرح السيد بول كيوهنارت الرئيس والمدير التنفيذي للبورد الأمريكي لاعتماد خدمات الصحة العامة، بأن هذه الخطوة تعزز العلاقات مع قطر، فضلا عن أن هذا الاعتماد الدولي الرفيع بمثابة تأكيد على أن ممارسات الصحة العامة في دولة قطر تنفَّذ وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية.

وأضاف أنه بحصول دولة قطر على هذا الاعتماد فإن البورد الأمريكي يكون خرج إلى العالمية لخدمات الصحة العامة، بعد أن كان مقتصرا على ولايات أمريكا، وذلك لأول مرة منذ تأسيسه عام 2007.

جدير بالذكر أن اعتماد خدمات الصحة العامة يشمل التخطيط المحكم لضمان النجاح والتعاون مع الشركاء، لضمان الاستمرار والكفاءة العالية في مختلف الخدمات الصحية والوقائية.