قرارات عدّة اتخذتها قطر استعدادا لكأس العالم.. تعرّف عليها

اتخذت الحكومة القطرية عدة قرارات يبدأ العمل بها من اليوم الثلاثاء الموافق أول نوفمبر/تشرين الثاني استعدادا لبطولة كأس العالم التي تبدأ في العشرين من الشهر الجاري وتنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

فقد علقت وزارة الداخلية دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة حتى 23 ديسمبر المقبل فيما عدا 4 فئات هم: حاملو بطاقات هيّا، المواطنون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، والحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصات الرسمية.

كما أعلنت وزارة الداخلية جاهزية منفذ أبو سمرة البري لاستقبال جمهور المونديال بدءا من اليوم وحتى انتهاء البطولة، وخُصصت منطقة كورنيش الدوحة وعدد من الطرق المحيطة بها للمشاة فقط اعتبارا من اليوم وحتى 19 ديسمبر، وذلك لضمان متابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال.

وفيما يتعلق بالدوام الحكومي، سيلتزم 20% من الموظفين بالحضور إلى مقار العمل فيما سيعمل 80% منهم عن بعد، أما الدوام المدرسي فسيكون من 7 صباحا وحتى 12 ظهرا، علما بأن إجازة منتصف العام ستكون في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر.

#كأس_العالم FIFA #قطر2022: تخصيص منطقة #كورنيش الدوحة وعدد من الطرق المحيطة بها للمشاة اعتبارا من الثلاثاء 1 نوفمبر حتى 19 ديسمبر 2022#قنا pic.twitter.com/dRtWZkVCLe — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 31, 2022

وفيما يتعلق بالصحة، تم إلغاء إلزامية إبراز تطبيق احتراز فيما عدا داخل المنشآت الصحية، كما تم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة فيما عدا المنشآت الصحية وبالنسبة للموظفين العاملين في أماكن التواصل مع الجمهور.

وتقرر أيضا إلغاء إجراء فحص المستضدات السريع (اختبار بي سي آر) عند الوصول إلى قطر، وإلغاء تقديم نتيجة هذا الاختبار بالنسبة للقادمين إليها.