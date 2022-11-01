تشاهدون اليوم أول نوفمبر على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم أول نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

افتتاح معرض اكتشف الجزيرة

معرض يحكي قصة شبكة الجزيرة منذ 26 عاما ودورها الإعلامي عربيا ودوليا في جاليري مطافئ قطر بالدوحة.

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تظاهرة لنقابة المعلمين التونسية

تجمع احتجاجي أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة تونس للمطالبة بتعديل عقود المعلمين.

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مسيرة طلابية لدعم المقاومة الفلسطينية

مسيرة لطلبة قطاع غزة بمشاركة قادة الفصائل والعمل الوطني دعما لأعمال المقاومة.

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الذكرى الـ105 لوعد بلفور

وقفات ومظاهرات في مدن بالضفة الغربية لتأكيد رفض وعد بلفور.

12:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كسر حصار نابلس

مسيرة باتجاه حاجز حوارة جنوب نابلس لكسر الحصار المفروض على المدينة منذ أسبوعين.

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

اثنا عشر شتاء قارسا

تغطية خاصة من الجزيرة مباشر على الحدود السورية التركية لرصد أوضاع اللاجئين والنازحين السوريين مع مقدم فصل الشتاء.

16:30 بتوقيت مكة المكرمة.

دعوات إلى التظاهر في السودان

لجان المقاومة تدعو إلى التظاهر بالخرطوم طلبا لتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

شبكة الجزيرة الإعلامية تحتفل بالذكرى السادسة والعشرين لانطلاقها في مقر الشبكة بالدوحة

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

انطلاق القمة العربية تحت شعار “لمّ الشمل”

الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في العاصمة الجزائر بكلمات للرئيس التونسي والرئيس الجزائري والأمين العام للجامعة العربية.

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.