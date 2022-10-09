كأس العالم قطر 2022.. منتخب الأسود الثلاثة يأمل تكرار إنجاز مونديال 1966 (فيديو)

تأمل الجماهير الإنجليزية تكرار منتخبها لإنجاز عام 1966 عندما أحرز لقب كأس العالم للمرة الوحيدة في تاريخه، خاصة أنه يملك كتيبة من النجوم على رأسها هاري كين ورحيم ستيرلينغ وألكساندر أرنولد.

وتستهل إنجلترا مشوارها في المجموعة الثانية أمام إيران ثم تواجه الولايات المتحدة وويلز.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

المزيد من المعلومات عن منتخب الأسود الثلاثة في تقرير الزميل كريم الأسيوطي.