شاهد: لحظة قتل مجندة إسرائيلية على يد مقاوم فلسطيني عند مدخل مخيم شعفاط

كشف مقطع مصور التُقط عبر كاميرات المراقبة تفاصيلَ العملية التي نفذها مقاوم فلسطيني من المسافة صفر، فجر الأحد، على الحاجز العسكري لمخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية.

وأظهر المقطع المصور شابا يترجل من سيارة تمكنت من المرور عبر الحاجز العسكري، ليرفع بعدها السلاح في وجه عدد من جنود الاحتلال، ويطلق الأعيرة النارية قبل تمكنه من الفرار بنجاح.

ووفقا للمقطع المصور، فقد تسبب إطلاق النار في سقوط 3 جنود أرضا، وهم الذين كانوا في مواجهة منفّذ العملية، بينهم مجندة أكد جيش الاحتلال مقتلها.

كما ظهر في المقطع المصور بعض الجنود وهم يحاولون تفادي منفّذ العملية، والابتعاد للاحتماء بمدرعاتهم المصفحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على فيسبوك أن مجندة تدعى نوعا لازار (18 عاما) لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها نتيجة إطلاق النار الذي وقع عند حاجز شعفاط.

وقال أدرعي إن منفّذ العملية “أطلق النار ثم فر إلى مخيم شعفاط المجاور”.

وفي السياق، نقلت وكالة (فرانس برس) عن مجموعة خدمات الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) قولها إن العملية تسببت في إصابة إسرائيلي آخر “بجروح بالغة”، كما أصيب شخص ثالث -لم تحدد جنسيته- بـ”شظايا” .

وذكرت خدمة الطوارئ أن جميع المصابين “في العشرينات من عمرهم، وأصيبوا بأعيرة نارية”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، صباح اليوم، أن قواته تطارد منفّذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل مجندة على أحد الحواجز في القدس، بعد ساعات من استشهاد فتيين فلسطينيين في هجوم لقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.