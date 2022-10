إسرائيل تبدأ التشغيل التجريبي لحقل كاريش قبالة لبنان

أعلنت شركة إنرجيان المطورة لحقل كاريش للغاز على الحدود مع لبنان، الأحد، ربط المنصة بأنابيب التوصيل وبدء الضخ التجريبي، وذلك بعد إعلان إسرائيل عزمها تشغيل الحقل دون الاتفاق مع لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن شركة إنرجيان ستبدأ باختبار خط أنابيب منصة الغاز على الرغم من التوترات المتصاعدة مع لبنان بشأن الموقع.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت، السبت، أن المؤسسة الأمنية أعطت الشركة الضوء الأخضر لبدء اختباراتها، موضحة أن العمليات الكاملة للضخ قد تبدأ في غضون أسابيع بمجرد اكتمال الاختبارات.

Energean is pleased to confirm an important step in the commissioning process of the FPSO Energean Power. Following approval received from Israeli Ministry of Energy to start certain testing procedures, the flow of gas from onshore to the FPSO has commenced. pic.twitter.com/OVjHpVG3Q8

— Energean (@Energean) October 9, 2022