بينهم اثنان بحالة حرجة.. إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار في مخيم شعفاط (فيديو)

أصيب 3 أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة إثر إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط العسكري، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وذكر بيان للمتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن 3 جنود أصيبوا بإطلاق نار على حاجز عسكري إسرائيلي في مخيم شعفاط.

وأورد البيان أن قوات حرس الحدود تواصل عمليات المسح والبحث لتحديد مكان منفّذ عملية إطلاق النار على معبر المخيم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على تويتر “هجوم إرهابي عنيف وقع في القدس، وتعمل قواتنا ميدانيًّا لإلقاء القبض على منفّذ الهجوم”.

وقالت منظمة (إنقاذ بلا حدود) الإسرائيلية إن عدد المصابين في عملية شعفاط ارتفع إلى 3 أشخاص، من بينهم شرطية إسرائيلية حالتها حرجة جدًّا، وحارس أمن حالته خطيرة، وثالث إصابته طفيفة، وفق مسؤولين طبيين.





من جهته، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشير المصري إن عملية شعفاط “رد طبيعي على جرائم” الاحتلال الإسرائيلي، ووصفها بـ”الشجاعة والجريئة والمعبرة عن حيوية المقاومة الفلسطينية، وتأتي تأكيدًا لتقدمها رغم محاولات الاحتلال تقويضها”، وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر “تدل هذه العملية -بهذا التكتيك العسكري والميداني المتقدم- على مدى تطور أدوات المقاومة الفلسطينية، ومدى وعي المشهد الميداني لدى الشباب الثائر في مواجهة الاحتلال”.

وتابع المصري “المقاومة تجاوزت كل الحدود والاعتبارات التي يحاول الاحتلال أن يطمئن شعبه من خلالها أنه مسيطر على الأمور”.





وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفّذ عملية إطلاق النار انسحب تجاه حاجز مخيم شعفاط.

وفي السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن محاولة دعس وقعت بحي الطور الأول في القدس المحتلة من دون وقوع إصابات.

تواصل قوات الشرطة وحرس الحدود، في هذه الأثناء، عمليات المسح والبحث لتحديد مكان الإرهابي الذي نفذ عملية إطلاق النار على معبر مخيم شعفاط في أورشليم القدس. وأسفر إطلاق النار عن إصابة شخصين بجروح خطيرة فيما أصيبت آخرى بجروح طفيفة. pic.twitter.com/WtBqCKBTvJ — شرطة إسرائيل (@Israelpolice_Ar) October 8, 2022

وفي المخيم، احتفل فلسطينيون ابتهاجًا بعملية إطلاق النار على حاجز شعفاط.





وردًّا على احتفال بالعملية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز على فلسطينيين بمخيم شعفاط.





وتشهد مدينة القدس المحتلة وضواحيها توترًا منذ ساعات الظهيرة إثر قمع الشرطة الإسرائيلية لمسيرة كشفية سلمية قرب منطقة باب العامود، وأصيب 5 فلسطينيين واعتُقل آخرون.