بعد ساعات من تفجيره.. استئناف محدود لحركة السير في الحارات السليمة على جسر القرم (فيديو)

قالت وزارة النقل الروسية، السبت، إن حركة المرور استؤنفت في الحارات السليمة على جسر القرم (جسر كيرتش) الذي تعرّض لانفجار في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضافت أن السير سيقتصر في الوقت الحالي على العبور بالتناوب في الاتجاهين بين شبه جزيرة القرم وشبه جزيرة تامان الروسية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين أعطى توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ فوق جسر القرم، وفق وكالة (سبوتنيك) للأنباء.





ويُعد الجسر -الذي يتكون من طريقين متوازيين أحدهما للسيارات والآخر سكة حديدية- طريق إمداد رئيسيًّا واستراتيجيًّا لروسيا، بُني بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وقال سيرغي أكسيونوف -الحاكم الذي عينته روسيا لشبه جزيرة القرم- عبر تليغرام إنه سيتعين على مركبات البضائع الثقيلة الانتظار للعبور بواسطة عبّارة.

وأضاف “بدأت حركة السيارات على جسر القرم. الحركة فُتحت أمام السيارات والحافلات مع عمليات تفتيش كاملة”.

وأصيب جسر القرم بأضرار إثر انفجار شاحنة ملغومة، بين السادسة والسابعة من صباح اليوم، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بقطار كان يسير فوق الجسر، وفق ما أفادت السلطات في شبه الجزيرة.





وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مقتل 3 أشخاص إثر تفجير الشاحنة، حسب المعلومات الأولية.

وأوضح بيان للجنة التحقيق أن الضحايا -على الأرجح- هم ركاب سيارة كان تمر بجانب الشاحنة التي انفجرت، مضيفة أن جثتين انتُشلتا من المياه إحداهما لرجل والأخرى لامرأة، ويجري تحديد هويتهما.

وأشار البيان إلى أن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله، وتجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة.

وفي السياق، قالت شركات سياحة روسية إن أكثر من 50 ألف سائح قد يكونون عالقين في شبه جزيرة القرم نتيجة الانفجار.

وتوقفت حركة السكك الحديدية والطرق المؤدية إلى البر الرئيسي الروسي تمامًا بعد أن أشعل الانفجار الضخم حريقًا.