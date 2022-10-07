عريضة بتوقيع نحو مليوني مشجع تطالب برحيل هالاند من إنجلترا.. ما حقيقة الأمر؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم تقديم عريضة للبرلمان البريطاني لترحيل النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي من إنجلترا، بيد أنه بالتحقق تبين أن ذلك المنشور واسع الانتشار مضلل.

وزعم المنشور “توقيع أكثر من مليون و800 ألف مشجع للدوري الإنجليزي للمطالبة برحيل هالاند من إنجلترا، باعتباره إنسانًا آليًا وليس إنسانًا عاديًا”.

وحصد المنشور تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بمراجعة موقع البرلمان البريطاني الرسمي لم يتم العثور على عريضة باسم اللاعب، ما يؤكد أن المنشور “مضلل”.

وبدأت الفكرة عندما شارك الآلاف من الجمهور الإنجليزي في حملة ساخرة لجمع توقيعات لترحيل هالاند بذريعة أنه “إنسان آلي”.

وانطلقت الحملة عبر حساب (سبورت بايبل) بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه هالاند خلال الفترة الماضية، حيث تضمن نموذج العريضة طلبًا إلى الحكومة والبرلمان البريطانيين لترحيل اللاعب النرويجي.

وجاء في العريضة نصًا “نطالب بإبعاد إرلينج هالاند عن الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كونه إنسانًا آليًا (روبوت)”.

وجاء ذلك بعد إحراز هالاند هدفين في شباك كوبنهاغن الدنماركي في آخر مبارياته بدوري أبطال أوربا، ليقود فريقه للفوز بخماسية نظيفة.

🔴👈 الجماهير الانجليزية توقع على عريضة لطرد #هالاند من الدوري الانجليزي ووقع عليها أكثر من نصف مليون حتى الآن … بقولهم انه انسان آلي وليس بشر 😮‼️ {SPORTbible pic.twitter.com/1uKoAP2oGt — @ѕα∂jιαRιtajou 🇩🇿🇵🇸✌️ mαdrιdista 🇪🇸🏹⚽️🤍🖤 (@RitoSadjia) October 6, 2022

وعلّق حارس نادي كوبنهاغن الدنماركي على أداء هالاند بوصفه أنه “ليس بشرًا”.

وكشف لاعب مانشستر سيتي جاك غريليش في مقابلة بعد المباراة ما قاله حارس نادي كوبنهاغن الدنماركي “لقد كنت عائدًا (إلى منتصف الملعب) بعد الهدف الأول أو الثاني، وقال لي الحارس: يا رجل إنه ليس بشرًا”، في إطار تعليقه على أداء هالاند.

طبعا الفكره الهزار وليست حقيقيه اكثر من ٤٠٠ الف شخص وقعوا التماس لطرد هالاند من الدورى الانجليزى لكونه انسان ألى 🤖🤖🤖🤖😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/MElj2IKqIJ — جراح كوره (@jrah_kwrh) October 6, 2022

وتمكن هالاند من إحراز ثلاثية مع صناعة هدفين في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 6-3.

وقدم هالاند أداءً مذهلًا خلال الفترة الأخيرة بعدما أحرز 19 هدفًا في 11 مباراة لعبها هذا الموسم مع مانشستر سيتي في جميع البطولات.