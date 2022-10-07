العراق.. انتقادات إثر اعتقال 4 بتهمة تمجيد صدام حسين

عبّر نشطاء عراقيون عن غضبهم، إثر اعتقال الأمن العراقي لمواطنين من محافظة الأنبار غربي البلاد، رفعوا صور الرئيس الراحل صدام حسين خلال احتفالات بالعيد الوطني العراقي.

وأعلن جهاز الأمن العراقي في بيان نشره على حساباته الإلكترونية إلقاء القبض على 4 مجّدوا نظام صدام حسين أثناء احتفالات العيد الوطني في الأنبار.

ولفت البيان إلى “تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقًا لأحكام الدستور العراقي، خاصة المادة 7 من الفقرة 1”.

وتنص هذه المادة من الدستور العراقي على أنه “يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون”.

الأمن الوطني يقبض على (٤) أشخاصٍ مجدوا النظام البائد أثناء احتفالات العيد الوطني في #الأنبار.#العراق #جهاز_الأمن_الوطني pic.twitter.com/cGSX4nhuL3 — جهاز الأمن الوطني العراقي (@Inss131) October 5, 2022

وانتقد مدونون تنفيذ مذكرات إلقاء القبض بحق مواطنين بتهم عقوباتها قد تصل إلى 7 سنوات، في وقت يشهد العراق فوضى ناجمة عن انتشار السلاح من جهات تابعة لأجنحة سياسية ومعروفة لدى الدولة، لكن الأمن العراقي لم يتخذ بحقهم إجراءات قضائية، بحسب قولهم.

الأمن الوطني مسوي إنجاز، معتقل 4 أشخاص لأن رفعوا صور صدام والعلم السابق! يعني رفع صورة الرئيس والعلم السابق صارت مخالفة تستوجب العقوبة ورفع صور المراجع وعلم إيران لا؟ كونوا على ثقة هذه الأفعال لا تُنسى وستدفعون ثمنها غالياً،

دوام الحال من المحال، استمتعوا بآخر أيامكم في الحكم. — I🅱️🆁🅰️🅷I🅼 (@99__ib) October 5, 2022

جهاز امن الميليشيـ ١ ت الايرانية يلقي القبض على ٤ متهمين بحمل العلم العراقي القديم وصور للرئيس الشهيد صدام حسين (رحمه الله)

احدهم طفل ومؤشر بالسهم عمره ١٢ سنة يعرضوه بهذه الطريقة وكأنه مجرم . وكيف بالذي يرفع علم ايران باستعراضات عسكرية وعددهم ملايين !

هذا هو حقدهم على السنة pic.twitter.com/hq6OfDYRJe — Mohammed_aljbouri (@mohammed_ma88iq) October 5, 2022

وتساءل الباحث السياسي شاهو القره داغي “هل يعتبر اعتقال جهاز الأمن العراقي لـ4 أشخاص قاموا بتمجيد نظام صدام حسين أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار إنجازًا مهمًا يستحق نشره بهذه الصورة؟”.

وأضاف مستنكرًا “ماذا عن المعارك المليشياوية التي تُستخدم فيها الاسلحة المتوسطة والثقيلة ولا يتم اعتقال أي شخص منهم”.

جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن إلقاء القبض على أربعة أشخاصٍ قاموا بتمجيد نظام صدام حسين أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار! هل يعتبر إنجاز مهم يستحق نشره بهذه الصورة؟

وماذا عن المعارك الميليشياوية التي تُستخدم فيها الاسلحة المتوسطة والثقيلة ولا يتم اعتقال اي شخص منهم! pic.twitter.com/RFsverS4u2 — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) October 5, 2022

وكتب القيادي في مشروع المواطنة العراقي غيث التميمي “يجب أن يكون واضحًا بأن صدام حسين عراقي وهتاف بعض الشباب في الأنبار أو كربلاء أو الناصرية باسمه لا يمكن مقارنته بمن يهتف ليلًا نهارًا للأجنبي ويقول للعراقيين الأجنبي تاج رأسك”.

وتابع “شبابنا يهتفون بإسم صدام لاغاضتكم لأنهم يكرهونكم ليس إلا، وتذكروا بأن صدام ذهب الى جوار ربه، والحي أبدى”.

يجب أن يكون واضحا بأن #صدام_حسين عراقي وهتاف بعض الشباب في #الانبار او #كربلاء او #الناصرية باسمه لا يمكن مقارنته بمن يهتف ليلا نهارا للاجنبي ويقول للعراقيين الاجنبي #تاج_راسك شبابنا يهتفون بإسم صدام لاغاضتكم لانهم يكرهونكم ليس إلا.

وتذكروا بأن صدام ذهب الى جوار ربه، والحي أبدى. — غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI (@Ghaith19919) October 5, 2022

وقالت المدونة نادرة “هؤلاء الشاب سيقضون 7 سنوات في السجن لا لشيء سوى أنهم رفعوا صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين”.

وتابعت مستنكرة “يعني ترفع صور خامنئي وخميني وسليماني فوق الأراضي العراقية عادي ومن ترفع صورة عراقي فوق أراضي عراقية تتحاكم”.

7سنوات داخل السجن سيقضونها هؤلاء الشاب بعد ان تم القبض عليهم من قبل الامن الوطني بسبب رفعهم لصور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بأحتفالات الاستقلال العراقي في الانبار.

يعني ترفع صور خامنئي وخميني وسليماني فوق الأراضي العراقية عادي ومن ترفع صورة عراقي فوق اراضي العراقية تتحاكم pic.twitter.com/j3jJG7cKGq — ⛪️ܢܐܕܝܪܐ⛪️ (@Nadeera84753075) October 5, 2022

وعلق المغرد أحمد “وكأن قوانينهم صنعت فقط للانتقام من صدام تاركين كل العصابات وقطاع الطرق والفاسدين”.

وأضاف “لم يسألوا لماذا بدأ الشباب يحن لنظام لم يعش فيه. رفع صورة عراقي تمجيد للاجرام، رفع صورة إيراني حرية اعتقاد، زمن الخيانة العظمى”.

وكأن قوانينهم صُنعت فقط لـ الانتقام من صدام تاركين كل العصابات وقطاع الطرق والفاسدين ويعتقلون من يمجد بصدام بعراق جاؤوا به لنصرة الديمقراطية وباب الشعائر لم يسألوا لماذا بدأ الشباب يحن لنظام لم يعيش فيه رفع صورة عراقي تمجيد للاجرام، رفع صورة ايراني حرية اعتقاد

زمن الخيانة العظمى — 𝘼𝙃𝙈𝙀𝘿 (@Jolke771g) October 5, 2022

وكانت محافظة الأنبار قد شهدت احتفالات شعبية في 3 أكتوبر الحالي، في ذكرى العيد الوطني العراقي.

ويحتفل العراقيون هذه الأيام بيومهم الوطني الذي يتزامن مرور 90 عامًا على خلاص البلاد من النفوذ البريطاني.

وبعد انتظار طويل قرر العراق عام 2020 اختيار تاريخ استقلاله، والخلاص من الانتداب البريطاني في 3 أكتوبر 1932، يومًا وطنيًا تحتفي به البلاد سنويًا.