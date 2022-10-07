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الأمم المتحدة تمنح طبيبة عراقية جائزة “نانسن” للاجئين لتقديمها الرعاية للناجيات الإيزيديات

الدكتورة نغم تتشاور مع زملائها في مستشفى شيخان العام حيث تعمل مديرة للمستشفى (موقع مفوضية الأمم المتحدة)
7/10/2022

فازت الطبيبة العراقية الإيزيدية نغم حسن نوزات بجائزة “نانسن” للاجئين لعام 2022 لتقديمها الرعاية الصحية والنفسية للإيزيديات الناجيات من قبضة تنظيم الدولة في قضاء سنجار شمالي العراق، وفقًا لما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت نوزات في حوار نشرته مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إنها قررت إنشاء منظمة “صناع الأمل”، لمعالجة الناجيات أثناء عملها مديرة لمستشفى شيخان العام في الموصل.

وتمكت نوزات من معالجة أكثر من 1200 ناجية إيزيدية تعرضن للاغتصاب والتعنيف من قبل مسلحي تنظيم الدولة في العراق عام 2014 عبر منظمتها الإنسانية التي يعمل فيها 50 موظفًا.

ووفقًا للتقرير، حظيت نوزات بفرصة مغادرة العراق، إلا أنها قررت البقاء لإكمال رسالتها وقضيتها لمعالجة المزيد من الناجيات من بنات جلدتها.

يذكر أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل نالت هي الأخرى جائزة “نانسن” للاجئين عن منطقة أوربا لعام 2022، نظير تصميمها على استقبال طالبي اللجوء حين كانت تتولى رئاسة الحكومة الألمانية.

وتأسست الجائزة عام 1954، لإحياء إرث “فريدجوف نانسن”، العالم النرويجي والمستكشف القطبي والدبلوماسي والمفوض السامي الأول لشؤون اللاجئين في حقبة عصبة الأمم.

وتكرّم جائزة نانسن للاجئين، الأشخاص والمجموعات والمنظمات التي تتفانى في عملها الموجه لحماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي