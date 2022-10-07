الأمم المتحدة تمنح طبيبة عراقية جائزة “نانسن” للاجئين لتقديمها الرعاية للناجيات الإيزيديات

فازت الطبيبة العراقية الإيزيدية نغم حسن نوزات بجائزة “نانسن” للاجئين لعام 2022 لتقديمها الرعاية الصحية والنفسية للإيزيديات الناجيات من قبضة تنظيم الدولة في قضاء سنجار شمالي العراق، وفقًا لما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت نوزات في حوار نشرته مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إنها قررت إنشاء منظمة “صناع الأمل”، لمعالجة الناجيات أثناء عملها مديرة لمستشفى شيخان العام في الموصل.

الفائزة الإقليمية بـ #جائزة_نانسن_للاجئ لعام 2022 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 🔷د. نغم حسن – طبيبة نسائية وناشطة من العراق، تساعد زميلاتها الإيزيديات على التعافي من الصدمات التي تعرضن لها عندما تم أسرهن على أيدي الجماعات المتطرفة شمال العراق. pic.twitter.com/GTqD8MhRcP — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) October 4, 2022

وتمكت نوزات من معالجة أكثر من 1200 ناجية إيزيدية تعرضن للاغتصاب والتعنيف من قبل مسلحي تنظيم الدولة في العراق عام 2014 عبر منظمتها الإنسانية التي يعمل فيها 50 موظفًا.

ووفقًا للتقرير، حظيت نوزات بفرصة مغادرة العراق، إلا أنها قررت البقاء لإكمال رسالتها وقضيتها لمعالجة المزيد من الناجيات من بنات جلدتها.

يذكر أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل نالت هي الأخرى جائزة “نانسن” للاجئين عن منطقة أوربا لعام 2022، نظير تصميمها على استقبال طالبي اللجوء حين كانت تتولى رئاسة الحكومة الألمانية.

⚡المستشارة السابقة لألمانيا الإتحادية الدكتورة أنغيلا ميركل هي الحائزة على #جائزة_نانسن_للاجئ 2022 المقدمة من مفوضية اللاجئين. pic.twitter.com/C6RE26YBcy — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) October 4, 2022

وتأسست الجائزة عام 1954، لإحياء إرث “فريدجوف نانسن”، العالم النرويجي والمستكشف القطبي والدبلوماسي والمفوض السامي الأول لشؤون اللاجئين في حقبة عصبة الأمم.

وتكرّم جائزة نانسن للاجئين، الأشخاص والمجموعات والمنظمات التي تتفانى في عملها الموجه لحماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية.