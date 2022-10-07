أردوغان يعلن موقفه من لقاء بشار الأسد (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد غير مطروح حاليًا، لكنه ليس مستحيلًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التشيكية براغ “هناك محادثات تجري بالفعل حاليًا على مستوى منخفض، وعندما يأتي الوقت المناسب سألتقي به، وهدفنا تطهير سوريا من العناصر الإرهابية”.

وانطلقت أعمال قمة “المجتمع السياسي الأوربي”، الخميس، في العاصمة التشيكية بمشاركة 44 دولة، بينها أعضاء الاتحاد الأوربي لمناقشة عدد من الموضوعات كالأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد والحرب في أوكرانيا.

وطالب الرئيس التركي الدول الأعضاء الاتحاد الأوربي بدعم انضمام بلاده إلى الاتحاد.

وقال “نتطلع أن يعمل المجتمع السياسي الأوربي على تعزيز علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي والمساهمة في مسار عضويتنا فيه”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن “العراقيل التي وضعت أمام تركيا في مسار العضوية ليست عادلة، وهذا ما يضر أيضًا بمصالح الاتحاد الأوربي”، على حد تعبير الرئيس التركي.

وأكد أردوغان أن بلاده محورية ومهمة للاتحاد الأوربي والقارة بأكملها، مشيرًا إلى أن التطورات تكشف تلك الحقيقة، ولا يمكن ملء مكان تركيا في التغلب على التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوربي، حسب وصفه.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: تركيا دولة محورية ومهمة للقارة الأوروبية ونطلب من الدول الأعضاء دعم انضمام #تركيا إلى الاتحاد الأوروبي pic.twitter.com/SU17PAgUVq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2022

وفي قلعة براغ، التقى الرئيس التركي -على هامش القمة ذاتها- رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وذكرت وكالة الأناضول أن اللقاء عقد، اليوم الخميس، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام.

ويعد اللقاء هو الأول بين قادة البلدين منذ 13 عامًا، في محاولة لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وتأتي المحادثات في وقت تتكثّف الجهود الدولية أيضًا من أجل حل الصراع بين أرمينيا ودولة أذربيجان المجاورة على إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه منذ مدة طويلة.

وشنت أذربيجان، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أحدث هجوم لها، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص على الجانبين.