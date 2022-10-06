غزو كينيا و100 بقرة مهرًا لجيورجيا ميلوني.. استبعاد نجل رئيس أوغندا من منصب قيادي

عزل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ابنه من منصب قائد القوات البرية بعد تغريدات أثارت الجدل، هدّد فيها بغزو كينيا المجاورة وعرض الزواج على جيورجيا ميلوني التي فاز حزبها بأغلبية في الانتخابات العامة بإيطاليا.

Dear Ugandans, the brotherly people of Kenya, and all East Africans. I greet all of you.

I ask our Kenyan brothers and sisters to forgive us for the tweets sent by General Muhoozi. Below is my full statement https://t.co/2xQjFNge2G pic.twitter.com/CmgnknFpUt — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 5, 2022

وجاء في بيان للجيش الأوغندي الذي أعلن ترك موهوزي كاينيروغابا (48 عامًا) قيادة القوات البرية، أن نجل الرئيس تمت ترقيته من جنرال مساعد إلى جنرال وسيظل يشغل منصب مستشار رئاسي رفيع المستوى للعمليات الخاصة.

President Museveni apologises to Kenyans and Ugandans over Gen Muhoozi Kainerugaba's social media posts. #NTVNews Read more 👉 https://t.co/oBnc1weaFr pic.twitter.com/oHsHTGP6o5 — NTV UGANDA (@ntvuganda) October 5, 2022

لكن الجيش الأوغندي لم يذكر سببًا للقرار الذي صدر بعد سلسلة تغريدات لابن الرئيس أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تهديده بـ”غزو كينيا” وعرضه للزواج من رئيسة الوزراء الإيطالية المحتملة.

ونشر كينيروغابا يوم الاثنين والثلاثاء سلسلة من الرسائل على تويتر تضمنت اقتراح توحيد كينيا وأوغندا وتقديم أبقار مهرًا للزواج من جيورجيا ميلوني المتوقع أن تشغل منصب رئيس وزراء إيطاليا.

After we create our East African Federation. President Museveni will be President, Afande Ruto will be Vice President, My brother Uhuru will be Foreign Affairs Minister. I just want to be CDF of the East African forces. 😊 pic.twitter.com/4hDOjP7Fn8 — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 4, 2022

وقال في تغريدة إن الأمر لن يستغرق منه ومن جيشه أكثر من أسبوعين للاستيلاء على نيروبي عاصمة كينيا، وأضاف “بعد الاستيلاء على نيروبي سأصطحب زوجتي في جولة بمنطقتنا”.

After capturing Nairobi, I shall take my wife on a tour of our district. pic.twitter.com/p8WXXG6qMr — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 4, 2022

وحدد في إحدى تغريداته أسماء الشخصيات التي ستتولى المهام بعد أن ينشئ كيانًا سماه “اتحاد شرق أفريقيا” سيكون برئاسة والده، ويكون رئيس وزراء كينيا وزيرًا للخارجية، أما هو فسيكتفى بقيادة الجيوش.

100 بقرة مهرًا “للعروس” الإيطالية

ولم يقف ابن الرئيس الأوغندي عند حد التهديد في سلسلة تغريداته المثيرة للجدل بغزو كينيا فحسب، بل تقدم بعرض للزواج من رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.

وكتب “بالنسبة لأصدقائي الإيطاليين، هذه أبقار نكور، أجمل بقر على وجه الأرض، أعرف أن الأوربيين يعطون الفتيات الذين يحبونهم الزهور؟ لم أفهمها أبدًا في ثقافتنا أنت تعطي الفتاة التي تحب، بقرة”.

I appoint my good friend, the Italian ambassador to Uganda H.E. @massi_mazzanti as 'Katerarume'. I don't know what the English call it? He will negotiate the bride price. 😊 pic.twitter.com/jXjHNvURJY — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022

وقال إنه سيعين السفير الإيطالي في أوغندا وسيطًا، وسوف يتفاوض على مهر العروس.

وأثارت سلسلة تغريدات ابن الرئيس الأوغندي الذي ينشط بشكل واسع عبر حسابه على تويتر، الكثير من الردود الغاضبة من قبل الكينيين، مما اضطر الرئيس الأوغندي إلى تقديم اعتذار رسمي.

I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!! pic.twitter.com/i2DuR8RioC — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 2, 2022

وقالت وزارة الخارجية الأوغندية في بيان، دون الإشارة مباشرة إلى تغريدات ابن الرئيس إنها ملتزمة “بالتعايش السلمي” مع كينيا المجاورة.

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022

ويتهم المحللون وزعماء المعارضة في أوغندا موسيفيني البالغ من العمر 78 عامًا بإعداد نجله لخلافته في السلطة، ولكن موسيفيني الذي يتولى السلطة في البلاد منذ 36 عامًا ينفي ذلك دائمًا.