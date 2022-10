غزو كينيا و100 بقرة مهرًا لجيورجيا ميلوني.. استبعاد نجل رئيس أوغندا من منصب قيادي

عزل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ابنه من منصب قائد القوات البرية بعد تغريدات أثارت الجدل، هدّد فيها بغزو كينيا المجاورة وعرض الزواج على جيورجيا ميلوني التي فاز حزبها بأغلبية في الانتخابات العامة بإيطاليا.

Dear Ugandans, the brotherly people of Kenya, and all East Africans. I greet all of you.

I ask our Kenyan brothers and sisters to forgive us for the tweets sent by General Muhoozi.

Below is my full statement https://t.co/2xQjFNge2G pic.twitter.com/CmgnknFpUt

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 5, 2022