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غزو كينيا و100 بقرة مهرًا لجيورجيا ميلوني.. استبعاد نجل رئيس أوغندا من منصب قيادي

الجنرال موهوزي كاينيروغابا نجل الرئيس اليوغندي موسيفيني (رويترز)
6/10/2022-|آخر تحديث: 6/10/202203:37 PM (مكة المكرمة)

عزل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ابنه من منصب قائد القوات البرية بعد تغريدات أثارت الجدل، هدّد فيها بغزو كينيا المجاورة وعرض الزواج على جيورجيا ميلوني التي فاز حزبها بأغلبية في الانتخابات العامة بإيطاليا.

وجاء في بيان للجيش الأوغندي الذي أعلن ترك موهوزي كاينيروغابا (48 عامًا) قيادة القوات البرية، أن نجل الرئيس تمت ترقيته من جنرال مساعد إلى جنرال وسيظل يشغل منصب مستشار رئاسي رفيع المستوى للعمليات الخاصة.

لكن الجيش الأوغندي لم يذكر سببًا للقرار الذي صدر بعد سلسلة تغريدات لابن الرئيس أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تهديده بـ”غزو كينيا” وعرضه للزواج من رئيسة الوزراء الإيطالية المحتملة.

ونشر كينيروغابا يوم الاثنين والثلاثاء سلسلة من الرسائل على تويتر تضمنت اقتراح توحيد كينيا وأوغندا وتقديم أبقار مهرًا للزواج من جيورجيا ميلوني المتوقع أن تشغل منصب رئيس وزراء إيطاليا.

وقال في تغريدة إن الأمر لن يستغرق منه ومن جيشه أكثر من أسبوعين للاستيلاء على نيروبي عاصمة كينيا، وأضاف “بعد الاستيلاء على نيروبي سأصطحب زوجتي في جولة بمنطقتنا”.

وحدد في إحدى تغريداته أسماء الشخصيات التي ستتولى المهام بعد أن ينشئ كيانًا سماه “اتحاد شرق أفريقيا” سيكون برئاسة والده، ويكون رئيس وزراء كينيا وزيرًا للخارجية، أما هو فسيكتفى بقيادة الجيوش.

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني وعرض للزواج بـ100 بقرة (رويترز)

100 بقرة مهرًا “للعروس” الإيطالية

ولم يقف ابن الرئيس الأوغندي عند حد التهديد في سلسلة تغريداته المثيرة للجدل بغزو كينيا فحسب، بل تقدم بعرض للزواج من رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.

وكتب “بالنسبة لأصدقائي الإيطاليين، هذه أبقار نكور، أجمل بقر على وجه الأرض، أعرف أن الأوربيين يعطون الفتيات الذين يحبونهم الزهور؟ لم أفهمها أبدًا في ثقافتنا أنت تعطي الفتاة التي تحب، بقرة”.

وقال إنه سيعين السفير الإيطالي في أوغندا وسيطًا، وسوف يتفاوض على مهر العروس.

وأثارت سلسلة تغريدات ابن الرئيس الأوغندي الذي ينشط بشكل واسع عبر حسابه على تويتر، الكثير من الردود الغاضبة من قبل الكينيين، مما اضطر الرئيس الأوغندي إلى تقديم اعتذار رسمي.

وقالت وزارة الخارجية الأوغندية في بيان، دون الإشارة مباشرة إلى تغريدات ابن الرئيس إنها ملتزمة “بالتعايش السلمي” مع كينيا المجاورة.

ويتهم المحللون وزعماء المعارضة في أوغندا موسيفيني البالغ من العمر 78 عامًا بإعداد نجله لخلافته في السلطة، ولكن موسيفيني الذي يتولى السلطة في البلاد منذ 36 عامًا ينفي ذلك دائمًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز