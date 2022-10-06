نفذّه شرطي سابق.. عشرات الضحايا بإطلاق نار جماعي داخل حضانة أطفال في تايلند (فيديو)

قال متحدث باسم الشرطة التايلندية إن 34 شخصًا على الأقل -بينهم 22 طفلًا- قتلوا اليوم الخميس في إطلاق نار جماعي داخل مركز للرعاية النهارية للأطفال (حضانة) في أحد أقاليم شمال شرق البلاد.

وذكر الناطق باسم الشرطة الوطنية “أشايون كرايثونغ” أن الهجوم وقع في مقاطعة نونغ بوا لا فو، وأن منفّذ الهجوم -وهو شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عامًا- قتل عائلته وانتحر.

وأظهرت لقطات، أولى الصور من موقع حادث إطلاق النار حيث رصدت حالة الذعر والانهيار بين أهالي الضحايا وسط استنفار أمني واسع في المكان.





وقال الكولونيل بالشرطة في مقاطعة نونغ بوا لام فو “جاكابات فيجيترايثايا” إن الشرطي السابق “بانيا خمراب” عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 31 شخصًا، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام.

وبدأ الهجوم عند الساعة 12.30 (06.30 بتوقيت غرينتش) داخل حضانة أطفال، قبل أن يفرّ منفذ الهجوم بالسيارة ويصطدم ببعض المارة، بحسب جاكابات فيجيترايثايا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء طلب من جميع الأجهزة اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويعتبر معدل حيازة الأسلحة في تايلند مرتفعًا مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة.

وحوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في تايلند، لكن في فبراير/ شباط عام 2020 قتل جندي بالجيش -تشاجرمع رئيسه- ما لا يقل عن 29 شخصًا وأصاب 57 في أربعة مواقع مختلفة بينها مركز تجاري في ناخون راتشاسيما.